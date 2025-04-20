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Христос Воскресе! Пасха 2025

Категория: Новини / Перша шпальта

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В 2025 году греко-католики и православные христиане празднуют Пасху в один день. В этом году этот праздник приходится на 20 апреля.




Воскресение Христово символизирует победу жизни над смертью, света над тьмой и надежды над страхом. С первых минут праздничного утра в воздухе будут звучать радостные слова: "Христос Воскрес!" и "Воистину Воскрес!"

В этот день верующие освящают корзины, а затем собираются за семейным столом. Кроме этого, принято поздравлять друг друга с самым светлым праздником года и желать мира, согласия и Божьей благодати. Именно поэтому наша редакция подготовила самые красивые картинки-поздравления с Пасхой, которые вы можете отправить своим родным, коллегам и друзьям. Подарите хорошее настроение и приятные эмоции через яркие открытки.

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