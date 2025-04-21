Папа Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане — Каса-Санта-Марта.

Его Высокопреосвященство кардинал Фаррелл объявил о смерти папы Франциска, передает Би-Би-Си.

«Сегодня в 7:35 утра (по местному времени) епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в отношении самых бедных и маргинальных слоев населения», — говорится в сообщении.

Фаррелл добавил: «С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы предаем душу папы Франциска безграничной милосердной любви Единого и Триединого Бога».

Кардинал Хорхе Марио Бергольо был избран главой Католической церкви в марте 2013 года после ухода с поста папы Бенедикта XVI.

Последнее появление папы Франциска перед верующими — в Пасху, за день до своей смерти, понтифик приветствовал собравшихся на площади собора Святого Петра в Ватикане



Накануне недавно перенесший двустороннюю пневмонию папа римский Франциск появился на площади собора Святого Петра в Ватикане, чтобы поздравить тысячи верующих с Пасхой.

88-летнего понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их, сказав: «Дорогие братья и сестры, с Пасхой».

Понтифик был слишком слаб, чтобы произнести традиционное папское пасхальное благословение — его прочитал один из сопровождавших папу священнослужителей.

Папа лег в больницу 14 февраля. За пять недель пребывания в больнице он перенес «два критических эпизода», когда его «жизнь была в опасности», сообщил один из лечащих врачей, доктор Серджио Альфьери.

Вместе с тем, понтифика не интубировали, и он все время оставался в ясном сознании, добавил врач.

Проблемы со здоровьем сопровождали папу Франциска, уроженца Аргентины, на протяжении всей его жизни. Отчасти они связаны с тем, что в возрасте 21 года ему удалили часть легкого, это сделало его особо уязвимым к легочным инфекциям.

На площади Святого Петра в Ватикане начали собираться люди



Появления папы Франциска перед публикой после выписки из больницы 23 марта

В Страстной четверг папа Франциск посетил тюрьму в Риме



6 апреля понтифик появился в Ватикане в инвалидном кресле — впервые после выписки

Три дня спустя он провел частную встречу с королем Великобритании Карлом III и королевой Камиллой

10 апреля папа Франциск посетил собор Святого Петра и был замечен без своего традиционного папского облачения

В Страстной четверг он нанес неожиданный визит в римскую тюрьму Regina Coeli, где поприветствовал заключенных

Два дня спустя, в Страстную субботу, папа без предупреждения заехал помолиться и поприветствовать некоторых верующих в базилике Святого Петра

Последнее публичное выступление понтифика состоялось в Пасхальное воскресенье, когда его приветствовали толпы людей на площади Святого Петра и он пожелал всем счастливой Пасхи

В тот же день он встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который сказал понтифику: «Я молюсь за вас каждый день»

Мир скорбит в связи с кончиной папы Франциска

Букингемский дворец обнародовал заявление короля Великобритании Карла III, в котором говорится:

«Мы с женой были глубоко опечалены, узнав о смерти папы Франциска… Его Святейшество запомнят за его сострадание, заботу о единстве Церкви и неустанную приверженность общим делам всех людей веры и тех, кто по доброй воле трудится на благо других. Его убежденность в том, что забота о Творении является экзистенциальным выражением веры в Бога, нашла отклик у многих людей по всему миру. Своей работой и заботой о людях и планете он глубоко затронул жизни многих людей».

В посте в соцсети X британский премьер-министр Кир Стармер написал, что «глубоко опечален известием о смерти Его Святейшества папы Франциска. Его неустанные усилия по продвижению мира, который будет справедливее для всех, оставят неизгладимое наследие».

Президент Франции Эммануэль Макрон в числе первых мировых лидеров отдал дань уважения папе Франциску, назвав его «человеком смирения, на стороне самых уязвимых и хрупких».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что глубоко опечалена новостью о кончине папы Франциска.

«Я имела честь наслаждаться его дружбой», — отметила она в своем заявлении, добавив, что понтифик «еще раз попросил мир о мужестве изменить направление, следовать по пути, который „не разрушает, а культивирует, восстанавливает, защищает"».

«Его учение и наследие не будут потеряны. Мы приветствуем Святого Отца с сердцем, полным печали, но мы знаем, что сейчас он пребывает в мире Господнем», — подчеркнула Мелони.

Белый дом отдал дань уважения папе Римскому в посте в X. «Покойся с миром, папа Франциск», — говорится в сообщении в официальном аккаунте Белого дома в X.

Пост сопровождается фотографией папы, встречающего президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию, и еще одной фотографией, на которой запечатлен понтифик с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, имевшим в выходные короткую личную встречу с папой. Вэнс прибыл в Рим в пятницу, а в субботу встретился с официальными лицами Ватикана.

Вице-президент США сказал, что сопереживает «миллионам христиан по всему миру, которые любили его».

Президент США Дональд Трамп позже написал в своей соцсети Truth Social: «Покойся с миром, папа Франциск! Да благословит Господь его и всех, кто его любил!».

«Я скорблю о кончине папы Франциска. Его приверженность миру, социальной справедливости и самым уязвимым слоям населения оставляет глубокое наследие. Покойся с миром», — написал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Премьер-министр Польши Дональд Туск вспоминает папу Франциска как «доброго, теплого и чувствительного человека».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что папа Франциск «вдохновлял миллионы людей, далеко за пределами Католической церкви, своим смирением и любовью к обездоленным».

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул, что папа Франциск «был голосом мира, любви и сострадания».

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сказал, что папа Франциск был «смиренным» и стремился «сделать Церковь и мир лучше».

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал папу Франциска «модернистом», отметив, что он был «преданным защитником и любящим отцом» для австралийских католиков.

Временное правительство Бангладеш назвало папу «выдающейся личностью, отличавшейся нравственной ясностью, смирением и состраданием».

А президент Нигерии Бола Тинубу приветствовал «резкий голос» понтифика в защиту борьбы с изменением климата.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед написал в X: «Пусть его наследие сострадания, смирения и служения человечеству продолжает вдохновлять грядущие поколения».

Президент Кении Уильям Руто назвал кончину папы «большой потерей» для христианского мира и высоко оценил «непоколебимую приверженность Франциска принципам инклюзивности и справедливости».

С тех пор как Франциск стал понтификом в 2013 году, он совершил несколько поездок в Африку, а в воскресенье в своем пасхальном послании призвал к миру в Демократической Республике Конго, Судане и Южном Судане.