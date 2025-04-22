В китайском городе Сюнань (провинция Хэбэй) открылся первый жилой район со сверхскоростной сетью нового поколения - так называемой "десятигигабитной" широкополосной линией. Об этом сообщила компания Huawei, передает Корреспондент.net.

Проект реализован в сотрудничестве с оператором связи China Unicom. Технология основана на новейшем решении 50G PON, которое позволяет увеличить скорость передачи данных в оптоволоконных сетях до уровня 10 Гбит/с для одного пользователя - в 10 раз больше типичных современных гигабитных сетей.

Реальные показатели впечатляют: скорость загрузки превысила 9834 Мбит/с, а передачи - 1008 Мбит/с, что в разы быстрее среднего домашнего интернета.

В частности, двухчасовой фильм в 8K можно загрузить всего за 72 секунды.

Благодаря этому открываются новые возможности для использования передовых технологий - таких, как 8K-стриминг, облачные вычисления, виртуальная и дополненная реальность.

"Это не просто про скорость - это совершенно другой уровень цифрового комфорта", - прокомментировали в Huawei.