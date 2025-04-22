 
Информация к новости
0
Сьогодні, 10:00

Папа Франциск помер від інсульту та подальшої незворотної серцевої недостатності - Ватикан

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Папа Франциск умер от инсульта и последующей необратимой сердечной недостаточности - Ватикан  Папа Франциск умер от инсульта и последующей за этим необратимой сердечной недостаточности. Об этом говорится в свидетельстве о смерти, опубликованном в понедельник 21 апреля. Ватиканский врач профессор Андреа Арканджели сообщил, что понтифик впал в кому перед своей кончиной рано утром.

Сегодня в 9:47 утра Его Высокопреосвященство кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, камерленго Святой Римской Церкви, с грустью объявил о кончине Папы Франциска следующими словами:

"Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу Папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога".

В феврале и марте Франциск более пяти недель провел в больнице из-за двусторонней пневмонии. Медики информировали понтифика, что ему необходимо два месяца отдыха. Несмотря на советы и предписания врачей, папа продолжал работать до самого конца.

В пасхальное воскресенье, за день до своей смерти, Франциск впервые с февраля появился на публике продолжительное время, въехав на площадь Святого Петра на белом папамобиле, чтобы поприветствовать ликующую толпу.

Утром 12 апреля, в преддверии Вербного воскресенья и Страстной седмицы, Франциск посетил базилику Санта-Мария-Маджоре и помолился перед богородичной иконой Salus Populi Romani. Именно базилику Санта-Мария-Маджоре, находящуюся вне ватиканских стен, Франциск ранее называл местом желаемого захоронения.


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 