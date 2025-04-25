Переговоры с владельцами ВВП-варрантов, которые состоялись накануне в Вашингтоне, зашли в тупик.

Об этом сообщает FT, пишет epravda.com.ua

По данным издания, украинское Министерство финансов, несмотря на провал переговоров, продолжит рассматривать все возможные опции и продолжать переговоры с владельцами этого инструмента.

Издание добавляет, что отсутствие согласия по реструктуризации долга по ВВП-варрантам может привести к дефолту Украины по внешнему долгу. В то же время собеседники ЭП в Министерстве финансов отмечают, что FT "драматизируют", ведь дефолт по варрантам не приведет к автоматическому дефолту по остальному внешнему долгу.

Переговоры с владельцами ВВП-варрантов активизировались, поскольку уже в конце мая 2025 года Украина должна будет осуществить платеж по этому инструменту за отчетный 2023 год.

Поскольку в 2024 году ВВП продемонстрировал резкий скачок (по сравнению с низкой базой сравнения 2022 года), то размер платежа может составить около 600 млн долларов.

В 2024 году Украина уже осуществляла платеж по ВВП-варрантам после достижения соглашения о реструктуризации с владельцами украинских еврооблигаций.

Тогда суммарно Украина перевела около 200 млн долл, из которых 70 млн составлял сам платеж по варрантам, а остальные 130 млн долл - так называемая "плата за согласие".

Тогда в Минфине сообщали, что осуществление платежа за согласие изменения условий выпуска варрантов (на сумму 130,1 млн долл) позволит Украине выкупить ВВП-варранты по их номинальной стоимости в последующие 3 года.

Отметим, что ВВП-варранты - это инструмент, который Украина выпустила по итогам переговоров о реструктуризации долга в 2015 году.

Размер выплат по ВВП-варрантам зависит от роста украинской экономики в базовом году: чем больше темп роста - тем больше выплата. Выплата, которая состоится в 2025 году будет касаться базового 2023 года. Тогда украинская экономика выросла на 5,3% - прежде всего из-за низкой базы сравнения с 2022 годом полномасштабного вторжения.

В условиях восстановления экономики темпы роста ВВП Украины могут превышать 4-5% в год, что автоматически существенно увеличит размеры выплат по ВВП-варрантам. Такие выплаты Украине придется осуществлять до 2041 года.

Подробнее о ВВП-варрантах можете прочитать в публикации: Украина впервые заплатила за рост экономики. Что такое ВВП-варранты Яресько и сколько они будут стоить стране?