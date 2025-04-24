Министерство финансов Украины заявило, что переговоры о реструктуризации выплат по так называемым варрантам завершились неудачей, пише DW. По данным Financial Times (FT), речь идет переговорах с держателями ценных бумаг на сумму 2,6 миллиарда долларов. В свою очередь, Bloomberg сообщает о сумме в 3,2 миллиарда.

Варранты - это долговые обязательства, выпущенные Украиной в 2015 году для того, чтобы компенсировать последствия аннексии Крыма и вторжения России в Донбасс. Выплаты по ним зависят от темпов экономического роста: если он превышает 3% ВВП в год, украинские власти должны начать их, пишет Bloomberg.

Насколько выросла экономика Украины

В 2023 году украинская экономика выросла на 5,3%, а значит, условия соблюдены, считают инвесторы. В свою очередь, в Минфине страны, заявление которого приводит украинское издание "Экономическая правда" https://epravda.com.ua/rus/finances/chto-ukraina-predlozhila-vladelcam-vvp-varrantov-805859/), отмечают, что "скромный экономический рост Украины в 2023 г. был признаком не быстрого роста благосостояния, а хрупкого восстановления после почти 30-процентного спада, вызванного полномасштабным вторжением России".

В 2024-м году рост украинской экономики составил 3,5%, и эксперты ждут, что он может продолжиться после окончания активных боевых действий. В таком случае выплаты по варрантам продолжат расти. Срок погашения долга - 2041 год.

Украина на этом этапе вела переговорыс группой кредиторов, в руках которых находится 30% ее варрантов. Каждая из сторон предложила свои условия, но к согласию прийти не удалось. Срок следующей выплаты - 31 мая, точная сумма неизвестна. По данным FT, речь идет более чем о 600 миллионах долларов, источники "Экономической правды" в Минфине Украины ранее говорили о 500 миллионах.

Угроза дефолта?

Как отмечает FT, возможно, украинским властям придется объявитьдефолт по этой выплате. Пока министр финансов Сергей Марченко заявляет, что страна настроена "на конструктивный диалог с инвесторами" в дальнейшем.

Общая сумма украинского госдолга долга на конец 2024 года, по оценкам российского РБК со ссылкой на украинский Forbes , составила порядка 167 миллиардов долларов. Важная проблема, связанная с возможной неуплатой по варрантам, состоит в том, что в марте нынешнего года МВФ заявил, что выполнение этих обязательств - важное условие его продолжения им кредитной программы на 15,5 миллиарда долларов и реструктуризации долгов на сумму около 20 миллиардов евро.