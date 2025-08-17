Президент США Дональд Трамп решил не вводить новые санкции против России и ее торговых партнеров после встречи с Владимиром Путиным.

“Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать”, — сказал Трамп в интервью Fox News.

По его словам, переговоры с российским президентом прошли “очень хорошо”.

“Это была очень теплая встреча. Я думаю, мы очень близки к сделке”, — отметил глава Белого дома.

Он добавил, что Путин не только поддерживает идею мира в Украине, но “хочет, чтобы это произошло”. Трамп заявил, что теперь прекращение огня и мирное урегулирование зависят от украинского президента Владимира Зеленского и посоветовал Киеву заключить сделку с Москвой. Перед переговорами с Путиным Трамп заявил, что если российский президент откажется прекратить боевые действия в Украине, его ждут “очень серьезные последствия”. В то же время американский лидер отмечал, что при успешном исходе переговоров может состояться трехсторонняя встреча с участием Зеленского.





Источник