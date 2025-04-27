Пишут про варранты Яресько и дефолт. Внесём ясность.

Итак, Яценюк и Яресько, ставленники Демократов США, при помощи МВФ навязали Украине, в 2015 году, налог на рост Украинской экономики до 2040 года. Если её рост больше 3%

Причем, обманом, что, мол, нам списали 20% долгов. На самом деле, не списали.

В 2023 году рост был 5.3% после падения 28.8% в 2022 м году... Мы должны были вообще за этот рост заплатить более 1 млрд баксов при номинальном теле варрантов на текущий момент 2.6млрд долларов ...

Но, будет меньше - 600 млн. Там были ещё договоренности...

Минфин, эту сумму, в выплаты вложил, в этом году.

Но, в прошлом году, когда делали реструктуризацию обязательств евробондов Яресько 2015 года (без варрантов) ... Тогда же, Кабмин погасил 200 млн долларов за рост 2021 года и принял запрет на выплаты по варрантам...

МВФ прописало в меморандум, что Украина должна до мая передоговориться с кредиторами и реструктуризировать те долги.

По-хорошему, нужно перевести в обычные процентные обязательства, чтобы убрать налог на «рост» Украинской экономики...

Как стало понятно с кредиторами не договорились.

Соответственно, есть несколько путей

1) объявить дефолт и не платить 600 млн долларов в мае кредиторам, которых, уже 10 лет, скрывает Минфин

2) заплатить 600 млн. Деньги, в целом, есть

3) Пугать дефолтом и успеть передоговориться.

Похоже, сейчас выбран пункт 3. Он сработал летом, в июле. Когда, тоже, в последний момент, передоговорились.

Яценюка и Яресько надо наказать показательно, дабы другим неповадно было прокручивать подобные аферы по грабежу Украины, но кто же их накажет? Не знаю как Яресько, а Яценюка мы еще не раз увидим на выборах, который на голубом глазу нам расскажет какой он молодец. Хотя, и дефолт по этим обязательствам тоже нормальное решение.



