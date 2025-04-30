В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который предоставляет возможность подписывать однолетние контракты лицам в возрасте 60+ во время военного положения. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины Роман Костенко, который является инициатором и автором этого законопроекта, передает УНИАН.

Проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе" (регистрационный номер 13229) зарегистрирован сегодня, 30 апреля, в парламенте Украины. Текст его еще не обнародован.

Костенко рассказал, что инициированный им законопроект №13229 предоставит право гражданам в возрасте 60+ добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы.

"Это ответ на запрос общества - много мотивированных и опытных людей хотят быть полезными в условиях войны, но действующее законодательство ограничивает их в этом", - отмечает он.

При этом сообщил, что законопроект предусматривает предоставление возможности подписывать однолетние контракты лицам в возрасте 60+ во время военного положения с согласия командира части. По его словам, для офицеров в возрасте 60+ нужно будет получить еще и дополнительное согласование от Генерального штаба ВСУ.

"Мы должны использовать потенциал всех, кто готов бороться за победу", - подчеркнул Костенко.

При этом добавил, что 36 коллег-депутатов поддержали эту инициативу. Он отмечает, что представители Министерства обороны и генерального штаба ВСУ также принимали участие в разработке законопроекта.

Служба в ВСУ - что известно

Как сообщалось ранее, в связи с полномасштабным вторжением российского агрессора в Украине в очередной раз продлили военное положение и мобилизацию до 9 августа 2025 года.

Украина призывает в ряды ВСУ военнообязанных от 18 до 60 лет. Согласно законодательству, это граждане Украины со статусом "Военнообязанный", у которых нет противопоказаний по здоровью, которые не имеют отсрочки от призыва и брони. Мужчин до 25 лет не призывают, если они призывники и не считаются военнообязанными (то есть, у них нет военного образования, военного опыта и они не служили в армии).

Также в Украине могут подписать добровольно контракт призывники 18-24 лет, которые готовы пойти в ВСУ. Согласно контракту, ребята, подписавшие его, должны пройти обучение, после чего смогут получить боевую должность в одной из бригад ВСУ. В течение полугода военнослужащие должны выполнять задачи на линии соприкосновения. Контракт предусматривает различные льготы, а также выплату в размере 1 млн грн.