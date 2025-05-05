Як уникнути податкових проблем при переказах з картки на картку в 2025 році

ДЕ ЗДАВАТИ ЗВІТИ І ПЛАТИТИ ПОДАТКИ ФОП? 📌 https://ya.tax Як уникнути податкових проблем при переказах з картки на картку? Це важливе питання у 2025 році, оскільки посилюється податковий контроль. ДПС буде шукати різні типи доходів і буде намагатися їх оподаткувати. Типові перекази типу продаж вживаних речей, допомога родичу чи повернення боргу можуть не оподатковуватися, якщо їх правильно проводити





ТАЙМ-КОД ⏯

00:00 - 00:18 Вступ до відео про те як уникнути проблем при переказах на карту

00:19 - 01:17 Які інструменти контролю є у податкової?

01:18 - 04:53 Як продати вживану річ і не заплатити податок?

04:54 - 06:00 Як повертати борг?

06:01 - 06:42 Як надати допомогу родичу чи другу?

06:43 Призначення платежу у банку