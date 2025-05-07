Euronews подробно рассматривает различия между средними скорректированными зарплатам и за полный рабочий день в Европе - как в номинальном выражении, так и в пересчёте на покупательную способность.

Средние зарплаты в Европе, как и стоимость жизни, сильно различаются. Как и стоимость жизни. Итак, в каких странах самые высокие зарплаты? И как сравниваются зарплаты с учётом покупательной способности? Существуют различные определения зарплаты, заработной платы и заработка, каждое из которых отражает различные аспекты. Особенно полезным является определение средней скорректированной зарплаты на одного работника за полный рабочий день. Расчёт Евростата основан на средней годовой зарплате брутто за полный рабочий день. Euronews перевел эти цифры в месячную зарплату, просто разделив на 12. В 2023 году средняя скорректированная месячная зарплата одного сотрудника на полной ставке варьировалась от 1 125 евро в Болгарии до 6 755 евро в Люксембурге. Средний показатель по ЕС составил 3 155 евро. Дания - единственная страна ЕС, помимо Люксембурга, где зарплата превышает 5 000 евро и достигает 5 634. Ирландия (4 890 евро) и Бельгия (4 832 евро) очень близки к этому порогу. Австрия (4 542 евро), Германия (4 250 евро) и Финляндия (4 033 евро) также предлагают зарплату выше 4 000 евро. Около 10 из 26 стран ЕС платят меньше 2 000 евро. Среди 26 стран ЕС (за исключением Нидерландов, по которым отсутствуют данные Евростата) 10 стран указали среднюю зарплату брутто ниже 2 000 евро.