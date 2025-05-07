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Сьогодні, 18:00

В Україні розкрили масштабну схему ввезення автомобілів під виглядом гумдопомоги для ЗСУ

Категория: Новини / Події

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Детективы теруправления Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщили о подозрении трем лицам, которые организовали незаконную схему ввоза в Украину автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что подозреваемые, среди которых руководитель благотворительной организации, ввозили на таможенную территорию Украины легковые автомобили под видом гуманитарной помощи для ВСУ.

В дальнейшем часть автомобилей продавали за наличные на платформах онлайн объявлений (в Telegram-каналах, социальных сетях Instagram и Facebook).

Другую часть авто разбирали на запчасти для продажи.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ изъяли 30 авто, документы, наличные и компьютерную технику.

Организатору схемы сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику, а также руководителю благотворительной организации - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров, совершенная организованной группой).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним:

СБУ, Госпогранслужба и Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц во Львове и области, которые в сговоре с руководителями различных благотворительных организаций наладили противоправную схему импорта автомобилей и уклонились от уплаты более 15 млн грн таможенных платежей и налогов.

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