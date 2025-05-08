69-летний кардинал Роберт Франсис Прево в четверг вечером был избран новым главой Римско-католической церкви. Он выбрал себе папское имя Лев XIV.

Рассказываем, что известно о новом понтифике.

Прево родился в Чикаго, но большую часть своей карьеры провел в Перу: сначала как миссионер, а затем как архиепископ.

В 2015 году он получил перуанское гражданство и руководил епархией в городе Чиклайо до 2023 года.

В этот момент предыдущий папа Франциск назначил его главой Дикастерии по делам епископов. Этот орган отвечает за рассмотрение кандидатур на высшие церковные посты по всему миру.

Прево также дважды избирался генерал-приором — высшим руководителем августинского ордена, религиозной общины XIII века, основанной святым Августином.

Кроме того, он возглавлял Папскую комиссию по делам Латинской Америки, а это регион, где сейчас проживает наибольшее число католиков в мире.

В своих соцсетях кардинал Прево критиковал высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса и политику первой администрации президента Дональда Трампа в отношении мигрантов.

В интервью Vatican News, вскоре после назначения в Рим, будущий понтифик сказал: «Я по-прежнему считаю себя миссионером. Мое призвание, как и у каждого христианина, — быть миссионером, возвещать Евангелие в любом уголке мира».





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