В торговом конфликте с Дональдом Трампом Европейская комиссия готовит новые пошлины на импорт из США. Они могут быть введены на ряд промышленных и сельскохозяйственных товаров, если переговоры с Вашингтоном не приведут к решению.

Кроме того, Еврокомиссия анонсировала подачу иска во Всемирную торговую организацию против тарифной политики Белого дома — так как США, по мнению ЕС, “грубо нарушают основные правила ВТО”. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила:

“ЕС по-прежнему решительно настроен на поиск переговорного решения с США. В то же время мы продолжаем готовиться ко всем возможным вариантам”.

В перечне товаров, на которые могут быть введены пошлины — автомобили, самолёты, запчасти, индейка, лосось, брюссельская капуста, батат, сырая нефть, уголь, стоматологическое оборудование, презервативы, человеческие волосы для париков и другая продукция США.

Один из представителей ЕС также подчеркнул, что речь пока идёт только о проекте таких пошлин. При этом Брюсселю важно, чтобы под обложение попали в основном те товары, у которых есть альтернативные поставщики. Например, медикаменты в списке отсутствуют. Теперь эти предложения будут обсуждаться с 27 странами ЕС, и для введения пошлин потребуется согласие большинства

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