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Как информирует таможня, страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
Китай — $5,2 млрд;
Польша — $2,3 млрд;
Германия — $2,1 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
Польшу — на $1,6 млрд;
Турцию — на $932 млн;
Италию — на $843 млн.
По данным таможни, в общих объемах ввезенных в январе-апреле товаров 67% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $9,1 млрд;
- продукция химической промышленности — $4,2 млрд;
- топливно-энергетические — $3,3 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $7,6 млрд;
- металлы и изделия из них — $1,5 млрд;
- машины, оборудование и транспорт — $1,2 млн.