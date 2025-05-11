Как информирует таможня, страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай — $5,2 млрд;

Польша — $2,3 млрд;

Германия — $2,1 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу — на $1,6 млрд;

Турцию — на $932 млн;

Италию — на $843 млн.

По данным таможни, в общих объемах ввезенных в январе-апреле товаров 67% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $9,1 млрд;

продукция химической промышленности — $4,2 млрд;

топливно-энергетические — $3,3 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $7,6 млрд;

металлы и изделия из них — $1,5 млрд;

машины, оборудование и транспорт — $1,2 млн.





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