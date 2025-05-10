Пам'ятне богослужіння та дискусія в Берліні: пам’ять про Другу світову війну та сучасні виклики України

Президент Синоду Олександр Гросс 8 травня взяв участь у пам'ятному богослужінні в Берлінському Соборі (Berliner Dom), яке відбулося там з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни. Проповідь, що її виголосив пастор Гросс, була присвячена темі жертв війни: не лише минулої, але й сьогоднішньої, та переосмисленню подій та наслідків війн. Подібно до царя Давида, який звертається до Бога у 84 (85) псалмі, українці, обравши сторону світла після страшних подій ХХ сторіччя плекають надію й моляться про міцну Господню підтримку підчас своєї справедливої боротьби з ворогом.

Олександр Гросс:

«Без переосмислення не зрозуміти, наскільки шкідливою є пропаганда власної величі, винятковості своєї нації. Ці й інші гріхи спричинили кровопролиття Другої світової війни. На щастя, Друга світова війна залишилася в минулому. Європа змогла зробити правильний вибір. Я багато чув про велике духовне пробудження у вільних країнах Європи. Люди переоцінили події, визнали свої гріхи. Почалося будівництво спільної Європи, спільного майбутнього на нових засадах. Війна стала щепленням проти хвороб минулого. Створено багато добрих міжнародних норм, законів і конвенцій. Бажання жити в мирі дало роки творення й економічного розвитку.

.. Але згодом цей ідилічний світ знову почала руйнувати іржа гріха. Гріх відновив силу й підтримку великої частини населення. Світ знову змінився. І — зовсім не на краще. Ми знову далеко від Бога. Егоїзм і бажання зруйнувати спільний світ заради власної вигоди знову тріумфують. Ідеї про домінування і велич націй знову оживають.

Ізоляціоністські гасла заповнили медіапростір. Вони стали частиною пропаганди і політичної боротьби в багатьох європейських країнах.

..Ми маємо боротися з гріхом, що «лежить біля дверей», побачити своє спасіння в Ісусі Христі й будувати, як після війни. Бережімо здобуте й запобігаймо новій руїні. Висидіти вже не вдасться. Агресія тільки зростає.

80 років тому завершилась Друга світова війна. Бог рясно благословив нас роками миру. І благословить знову — якщо переможемо гріх панування, зламаної волі та пригнічення. Якщо зупинимо гріх у собі й у тих, хто втратив контроль.

«Воістину, Його спасіння близьке до тих, хто боїться Його… Справедливість ітиме перед Ним, і сліди Його вестимуть нас»

Після богослужіння відбулася панельна дискусія з представниками Польщі й Білорусі щодо ролі цих країн, поряд із Україною, у збереженні та відстоюванні історичної пам’яті.

В рамках екуменічного богослужіння Олександр Гросс також взяв участь в літургії Ковентрі в Меморіальній церкві Вільгельма Кайзера (Kaiser - Wilhelm – Gedächtniskirche) в Берліні, куди також прибули Федеральний президент Німеччини, федеральний канцлер, представники різних міністерств та депутати Бундестагу.



