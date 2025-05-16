В Министерстве обороны Украины напомнили, что некоторые военнообязанные с ограниченной годностью должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Для этого у украинцев осталось всего три недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
Кто должен пройти повторную ВВК и до какого числа
Повторно пройти ВВК необходимо тем из военнообязанных, которые были признаны ограниченно годными до 4 мая 2024 года.
Такое требование предусмотрено законом №4235-IX по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту от 12.02.2025.
Речь идет о гражданах Украины:
- мужского пола;
- в возрасте от 25 до 60 лет;
- которые по результатам предыдущих медицинских осмотров были признаны ограниченно годными к военной службе.
"Лица с инвалидностью любой группы не подлежат повторному прохождению ВВК на основании этого требования", - уточнили в Минобороны.
Отмечается, что срок прохождения повторной ВВК истекает. Сделать это необходимо до 5 июня 2025 года.
Как пройти повторную ВВК и какие документы нужны
В министерстве рассказали, что для прохождения повторной ВВК военнообязанные украинцы могут самостоятельно:
- получить направление на ее прохождение физически - от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
- получить направление на ее прохождение удаленно - через электронную систему "Резерв+".
С полученным направлением необходимо обратиться в военно-врачебную комиссию, определенную ТЦК и СП (это может быть ВВК при ТЦК, военном госпитале или другом учреждении здравоохранения).
При себе необходимо иметь при этом:
- документы, удостоверяющие личность;
- военно-учетные документы;
- медицинскую документацию (при наличии);
- результаты предыдущих медицинских обследований.
В МОУ объяснили, что в рамках повторной ВВК:
- врачи-специалисты проведут повторный медицинский осмотр - для определения пригодности человека к военной службе по обновленным требованиям;
- по результатам осмотра будет предоставлено новое заключение ВВК о пригодности или непригодности к военной службе.
Что грозит тем, кто проигнорирует повторную ВВК
В случае невыполнения гражданами обязанности, установленной законом, относительно повторного прохождения медицинского осмотра:
- ТЦК и СП будут подавать соответствующие обращения в Национальную полицию - о совершении административного правонарушения (путем электронного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и единой информационной системой Министерства внутренних дел);
- работники полиции - на основании обращений ТЦК и СП - будут осуществлять административные задержания и доставку военнообязанных граждан в ближайшие районные (городские) ТЦК и СП.
При этом доставленные в ТЦК таким образом граждане:
- будут подлежать привлечению к административной ответственности;
- одновременно будут направляться для прохождения ВВК (в том числе и после определенного законом срока прохождения медицинского осмотра).
Какие штрафы "светят" за нарушение порядка воинского учета
В завершение украинцам напомнили, что нарушение военнообязанными порядка воинского учета в особый период влечет за собой административную ответственность - в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Уточняется, что санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере:
- от 17 000 гривен;
- до 25 500 гривен.
"МОУ призывает военнообязанных с ограниченной пригодностью ответственно отнестись к этому требованию и своевременно пройти повторный медицинский осмотр", - подытожили в министерстве.
Напомним, с 1 апреля в Украине заработал электронный кабинет военно-врачебных комиссий. В дальнейшем выводы ВВК о пригодности или непригодности человека к военной службе должны оформляться в цифровом формате.