Украинский легкоатлет Роман Кокошко дисквалифицирован на 22 месяца из-за проблем с допинг-пробами.

Об этом сообщила AIU.

В течение 2024 года толкатель ядра трижды не явился на тестирование по возможному употреблению запрещенных веществ.

Дисквалификация Кокошка началась 20 декабря 2024 года. Отметим, что спортсмен в этом году принимал участие на Олимпийских играх и не смог преодолеть квалификацию, завершив выступления на 22 месте.

Лучшим результатом в карьере 28-летнего легкоатлета является бронза чемпионата Европы в помещении в 2023 году. Также Кокошко однажды становился чемпионом Украины по легкой атлетике.





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