Лондон приостанавливает переговоры о свободной торговле с Израилем на фоне расширенной операции израильской армии в секторе Газа и вводит санкции против ряда поселенцев на Западном берегу реки Иордан, заявил глава МИД Великобритании.

Дэвид Лэмми уточнил, что существующее торговое соглашение Великобритании с Израилем остается в силе, однако Лондон не может обсуждать новые проекты с правительством, которое, по его словам, проводит "вопиющую" политику на двух территориях - в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Лондон призвал остановить "цикл насилия", который, считают в Великобритании, ставит под угрозу концепцию двух государств на Ближнем Востоке.

Ранее к прекращению огня Израиль призвал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, признав, что "в ужасе от эскалации". Великобритания таким образом, вошла, наряду с Францией, Канадой, Испанией и другими в перечень стран, пригрозивших Израилю санкциями. От имени ЕС о возможности разрыва соглашения о партнерстве сообщила верховный дипломат Кая Каллас. Эти страны и политики поддержали право Израиля защищать своих граждан от террора, но назвали нынешнюю эскалацию "абсолютно несоразмерной".

Израильский премьер-министр Нетаньяху назвал их позицию "щедрым подарком" для движения ХАМАС, которое признано террористическим во многих странах мира. Власти Израиля не раз заявляли, что цель их операции в секторе Газа - полный разгром ХАМАС, который продолжает удерживать десятки израильских заложников, живых и мертвых, после нападения 7 октября 2023 года. Нетаньяху считает, что Армия обороны Израиля вот-вот выполнит задачу, возьмет под контроль всю территорию анклава и не позволит хамасовцам "разграблять гуманитарную помощь".

Ее поставки в сектор Газа блокируется с начала марта. Обеспокоенность дефицитом у палестинцев продуктов питания выразили многие международные организации и страны, включая США, союзника Израиля. На этом фоне Израиль разрешил проход в анклав грузовикам с детским питанием и товарами первой необходимости.





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