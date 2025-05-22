Журналист и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов мобилизовался в 13-ю бригаду Национальной гвардии "Хартия" на должность стрелка.

Источник: сообщение Бутусова

Дословно: "Друзья, несколько дней назад я мобилизовался в 13-ю бригаду Нацгвардии „Хартия", в звании солдат, должность стрелок, сейчас прохожу подготовку...

Для меня честь стать участником боевой семьи 13-й бригада "Хартия". Здесь воюет значительное количество моих близких друзей. Первый командир "Хартии", а ныне командир 2-го корпуса НГУ Игорь Оболенский на войне с апреля 14-го года, он был командиром 1-го экспериментального пехотного батальона в бригаде быстрого реагирования НГУ, и ввел еще в 2016-м году оргштатную структуру, уставы и оперативные процедуры ВС США, выделил отдельное независимое сержантское звено и децентрализованное управление, S-структуру штаба.

И главное - воплотил в батальоне качественный отбор и подготовку, высокий боевой дух, традиции и правила общения украинского добровольческого движения. Сейчас весь этот опыт масштабирован и усовершенствован во много крат".

Детали: Бутусов также рассказал, что уже участвовал в боевых действиях, но как журналист.

"Я как журналист участвовал в боевых действиях, в боях в обороне и в трех штурмовых атаках, я видел вблизи смерть врагов и смерть друзей. Некоторые знают, что я участвовал в некоторых операциях на планировании и применении войск, в принятии значительного количества тактических и оперативных решений, создании новых воинских частей, распространении современного боевого опыта, в создании центра управления БПЛА в рамках ОТУ и ТГР", - написал он.

Относительно своего здоровья Бутусов написал, что у него разрыв ахилла, он не может прыгать и имеет проблемы со зрением.

"Я не могу стрелять из открытого прицела, но все это в ТЦК, я конечно, не говорил, я здоров, и точка", - написал он.

Предыстория:

О том, что Бутусов мобилизовался, стало известно 21 мая.

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