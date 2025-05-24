Новый опрос от института YouGov показал, что многие европейцы считают новую мировую войну неизбежной и боятся ядерного оружия.

На фоне геополитической нестабильности перспектива нового глобального конфликта беспокоит многих европейцев. Таковы результаты нового исследования от института YouGov, в ходе которого опросили более 7 тысяч человек из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании. От 41 до 55% респондентов в каждой стране считают, что очередная мировая война вероятна в течение ближайших 5-10 лет.

Подавляющее большинство участников опроса думают, что в ней задействуют ядерное оружие. Опрошенные допускают, что их страны будут вовлечена в новый конфликт - об этом сказали 66% респондентов в Италии и 89% в Великобритании.

44% французских респондентов верят, что их армия сможет эффективно защитить страну в случае Третьей мировой. Представители других 4 государств-участников опроса думают иначе: в Германии 74% выразили сомнения, что армия оградит их от войны, а в Италии таких 68%.

Россия возглавляет список названных респондентами угроз для мира в Европе: до 82% западноевропейцев указали именно на нее. Учитывая заявления Дональда Трампа в адрес Гренландии и его позицию по Украине, более половины опрошенных в Испании, Германии и Франции также назвали напряженность в диалоге ЕС и США угрозой миру.





Источник