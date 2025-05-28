Новым главным тренером донецкого «Шахтёра» стал бывший игрок «Барселоны» и «Атлетико» Арда Туран. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на пресс-службу клуба.

38-летний турецкий специалист подписал контракт с клубом до лета 2027 года. Он станет 39-м тренером в истории «Шахтёра». «Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов через нашу игру. У нас есть огромное желание выигрывать трофеи — как в Украине, так и в европейских турнирах», — заявил Туран.

Арда Туран родился 30 января 1987 года в Стамбуле. Он — воспитанник стамбульского «Галатасарая». Играл на позиции полузащитника. Выступал за «Галатасарай» (2005–2011, 2020–2022), «Манисаспор» (2006, аренда), испанские клубы «Атлетико» (Мадрид, 2011–2015) и «Барселону» (2015–2020), а также за «Истанбул Башакшехир» (2018–2020, аренда).

Четырежды признавался лучшим футболистом Турции (2008, 2009, 2014, 2015). Чемпион Турции (2008), обладатель Кубка Турции (2005) и Суперкубка Турции (2008), чемпион Испании (2014, 2016), обладатель Кубка Испании (2013, 2016, 2017), Суперкубка Испании (2014, 2016), победитель Лиги Европы УЕФА (2012) и Суперкубка УЕФА (2012).

За сборную Турции (2006–2017) провёл 100 матчей и забил 16 голов. Участник чемпионатов Европы — 2008 (третье место) и 2016 годов. В сентябре 2022 года объявил о завершении футбольной карьеры.

Свою тренерскую карьеру начал 14 апреля 2023 года, возглавив клуб Первой лиги Турции «Эюпспор» (Стамбул). По итогам сезона 2023/24 вывел команду в турецкую Суперлигу, став победителем турнира. В сезоне 2024/25 с «Эюпспором» занял шестое место в чемпионате Турции. Всего в качестве главного тренера провёл 84 матча.

Как известно, «Шахтёр» обыграл «Динамо» и завоевал Кубок Украины сезона 2024/2025. Это был 14-й триумф «горняков» в Кубке Украины. Они защищали титул в матче с «Динамо», которое завоёвывало трофей 13 раз в своей истории.

Первым на 43-й минуте открыл счёт Андрей Ярмоленко. На 64-й минуте Кауан Элиас с передачи Алиссона Сантаны сравнял счёт. Игра перешла в дополнительное время, в котором голов больше не было.

Донецкий клуб победил «Динамо» в серии пенальти (6:5), решающий удар не реализовал Александр Караваев.

К слову, «Шахтёр» официально представил новую игровую форму на следующий сезон. На официальном сайте клуба говорится, что новая экипировка продолжает визуальную и эмоциональную линию прошлого года, переосмысляя её через новую динамику: больше действия, огня и внутреннего импульса, запускающего движение вперёд.