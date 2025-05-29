Украинские военные скептически комментируют перспективу мирных переговоров с Россией и предостерегают, что мира "любой ценой" не будет. Как передает УНИАН, об этом трое действующих военных рассказали в комментарии BILD.

"Я пережил почти все возможные катастрофы на передовой. Но я никогда не мог себя представить, что отступление или капитуляция будут вариантом. Наверное, я хочу, чтобы эта война закончилась больше, чем кто-либо другой. Но какой ценой? Если мы отдадим территорию, сложим оружие и тем самым дадим России шанс нанести ответный удар сильнее, за что тогда погибли наши бойцы?" - прокомментировал Александр Киндсватер, который воюет на востоке Украины с 2015 года.

Военный отметил, что надеется на поддержку Запада, в частности об отмене ударов дальнобойным оружием вглубь России. Вероятная поставка ракет Taurus, по мнению военного, может "открыть второе дыхание". Киндсватер говорит:

Путин не остановится - и мы также. Украине сейчас нужно все: оружие, снаряжение и моральная поддержка. Мы не должны противостоять этому монстру в одиночку. Не оставляйте нас одних".

Еще один военный, который воюет на юге, рассказал, что войско истощено, но не может сложить оружие и вернуться домой.

"Я немедленно сложил бы оружие, чтобы вернуться домой. Но это невозможно. Если мы сдадимся сейчас, мы потеряем территории, за которые погибло много наших товарищей", - поделился военный.

В то же время оператор дронов Константин Павлюк возмущен, что мировое сообщество обсуждает возможность замораживания конфликта.

"С тех пор как начались разговоры о предполагаемом окончании войны, для нас ничего не изменилось. У нас были ложные надежды. Пока президент США говорит о красивых словах на мировой арене, атаки на мирных жителей усиливаются. Мы не сложим оружия. Если нужно, мы будем вести партизанскую войну. Мы остановимся только тогда, когда Россия полностью отступит - до международно признанных границ 1991 года", - говорит Павлюк.





Напомним, что на сегодня мирные переговоры между Украиной и Россией остаются в тупике. Несмотря на недавние дипломатические инициативы, включая предложение президента Украины Владимира Зеленского о трехстороннем саммите с участием президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, существенного прогресса не достигнуто.

Российская сторона выдвигает жесткие требования, в частности:

письменные гарантии от Запада о прекращении расширения НАТО;

нейтральный статус Украины;

снятие санкций;

признание контроля над оккупированными территориями.

Украина и ее западные партнеры отвергают эти условия как неприемлемые.

Президент Трамп, который ранее демонстрировал лояльность к Путину, сейчас выражает разочарование из-за отказа Кремля от прекращения огня и усиления атак на Украину. Он предупредил, что Россия "играет с огнем" и рассматривает возможность введения новых санкций.

В то же время, боевые действия продолжаются с обеих сторон. Россия активизировала наступления на северо-востоке Украины, а Украина осуществила массированную атаку дронами на Москву.

На фоне этих новостей глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что о новом раунде переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время.