Банки Украины с 1 июня 2025 года снизят месячный лимит на денежные переводы со 150 до 100 тысяч гривен. Это касается как карточных переводов, так и платежей по IBAN.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на меморандум банков.

Лимиты на исходящие переводы будут действовать почти во всех банках. К меморандуму об ограничении переводов присоединились 51 банк и две небанковские финансовые компании. За пределами остаются несколько банков, доля которых на рынке услуг физическим лицам и ФОПам близка к нулю.

В то же время для клиентов "высокого" уровня риска лимит останется прежним - 50 тысяч гривен в месяц.

Банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в частности зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров. Лимиты НБУ и добровольное ограничение банков Национальный банк установил с 1 октября 2024 года лимит на исходящие переводы с карты на карту (P2P) в сумме 150 тысяч гривен в месяц. После введения стало понятно, что часть платежного трафика мигрировала в IBAN переводы. В декабре 2024 года крупнейшие банки подписали меморандум и установили лимиты по денежным операциям для украинцев с 1 февраля 2025 года на уровне 150 тысяч гривен для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска. Для клиентов "высокого" уровня риска - 50 тысяч. Меморандум распространяет ограничения и на переводы через систему IBAN. Фактически этот меморандум заменил ограничения НБУ, которые утратили силу с 1 апреля 2025 года. Как увеличить лимиты Банки Украины уже начали рассылать предупреждения о снижении лимитов с 1 июня. Если нужно делать переводы на большую сумму, банк просит предоставить документы, подтверждающие доход или участие в волонтерской деятельности. Документальное подтверждение доходов предусматривает в т.ч. получение документов/информации в электронной форме, в частности сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, и подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности.