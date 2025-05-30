30 мая 2025 года Кабинет министров Украины принял изменения в порядок бронирования военнообязанных по представлению Минэкономики, позволяющих расширить возможности сохранения кадрового потенциала для предприятий, обеспечивающих обороноспособность страны во время военного положения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.

Основные изменения в бронировании

Теперь бронирование получат 100% военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.

Также введены особые условия для предприятий, охраняющих объекты топливно-энергетического комплекса. Такие предприятия могут применять любые три установленных критерия — пока не являются обязательными критерии по отсутствию задолженности по уплате налогов и уровню средней заработной платы по предприятию не менее 20 тысяч грн. Также для них отменены требования по уровню среднемесячной зарплаты забронированных не менее 20 тысяч гривен.

"Это решение позволяет государству более гибко реагировать на нужды обороны и поддерживать бесперебойное функционирование предприятий, которые играют критическую роль в жизнеобеспечении населения и защите страны. Мы поддерживаем как энергетические компании, так и тех, кто занимается обеспечением армии — от дронов до медицинской подготовки", – отметил замминистра экономики Виталий Киндратив.

Какие условия бронирования?

Условия бронирования остаются неизменными, а именно:

предприятие должно быть включено в перечень критически важных – по представлению соответствующего органа (Минобороны, Минэнерго и т.п.);

подача заявления осуществляется исключительно в цифровом формате через портал "Дія";

ответственность за формирование списков предприятий возложена на уполномоченные государственные органы.

Действующая процедура бронирования работников остается цифровой, прозрачной и унифицированной через единый государственный портал "Дія".

Напомним, в настоящее время компании могут бронировать большее количество сотрудников, поскольку к общей численности будут учитывать не только тех, кто состоит на учете, но и официально мобилизованных после 18 мая 2024 года.