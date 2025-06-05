Около миллиона российских военных погибли или получили ранения в полномасштабной войне России против Украины, развязанной 24 февраля 2022 года. Такие выводы Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне публикует газета The New York Times во вторник, 3 июня.

По этим данным, потери Украины убитыми и ранеными военными составили за то же время 400 000 человек. Из этих чисел складывается общий показатель потерь воюющих сторон: 1,4 млн человек.

При этом указывается, что данные могут быть неточными, поскольку Москва, как правило, занижает свои потери, а Киев не публикует официальную информацию на этот счет. Данные, на которые опирался CSIS, брались, в основном, из оценок правительств США и Великобритании, говорится в статье.

Число российских военных, убитых на войне в Украине с 2022 года, оценивается в 250 000 человек. "Ни одна из войн с участием Советского Союза или России со времени Второй мировой войны даже близко не сравнима с войной в Украине с точки зрения смертности", - подчеркивают авторы.

Со стороны Украины, по данным CSIS, погибло от 60 000 до 100 000 военных.

Во Второй мировой войне потеряли жизни 8,7 млн советских военных.

Вероятность победы России в войне

Как отмечается в исследовании, с января 2024 года России удалось занять менее 1% украинской территории, хотя ВС РФ и продолжают продвижение вглубь страны. В целом на данный момент под контролем Москвы находится около 20% территории Украины.

По оценке одного из авторов исследования, чтобы Россия смогла победить в этой войне, Соединенным Штатам нужно будет свернуть свою поддержку Украины. "В долгосрочной перспективе россияне сохранят баланс силы, если господин Трамп (президент США Дональд Трамп. - Ред.) развернется и уйдет, - прогнозирует он. - Если США не уйдут, у (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина будут серьезные проблемы".

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