В центре Лиссабона совершен налёт на ювелирный магазин в отеле Ritz. Четверо грабителей успели скрыться до прибытия полиции.

В центре португальской столицы ограблен ювелирный магазин в отеле Ritz. Похитители забрали драгоценности и роскошные часы на сумму около миллиона евро, сообщает CNN Portugal.

Подозреваемые, один из которых был вооружен, скрылись с места преступления на электросамокатах до прибытия полиции.

Сотрудники службы безопасности немедленно оповестили власти, когда поняли, что произошло.

Один из подозреваемых в налёте был вооружен пистолетом, которым он угрожал персоналу и постояльцам отеля, находившимся в тот момент в помещении.

Ограбление, произошедшее в 11 утра, попало на камеры наблюдения. По крайней мере у одного из нападавших было открыто лицо.

Правоохранительные органы ведут поиски скрывшихся преступников, однако на момент публикации налётчики всё ещё находятся на свободе.





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