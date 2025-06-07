В центре Лиссабона совершен налёт на ювелирный магазин в отеле Ritz. Четверо грабителей успели скрыться до прибытия полиции.
В центре португальской столицы ограблен ювелирный магазин в отеле Ritz. Похитители забрали драгоценности и роскошные часы на сумму около миллиона евро, сообщает CNN Portugal.
Подозреваемые, один из которых был вооружен, скрылись с места преступления на электросамокатах до прибытия полиции.
Сотрудники службы безопасности немедленно оповестили власти, когда поняли, что произошло.
Один из подозреваемых в налёте был вооружен пистолетом, которым он угрожал персоналу и постояльцам отеля, находившимся в тот момент в помещении.
Ограбление, произошедшее в 11 утра, попало на камеры наблюдения. По крайней мере у одного из нападавших было открыто лицо.
Правоохранительные органы ведут поиски скрывшихся преступников, однако на момент публикации налётчики всё ещё находятся на свободе.