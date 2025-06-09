"Слідство.Інфо": Ахметов годами скрывал свою вторую семью и их имущество в Конча-Заспе и Куршевеле

Журналисты "Слідства.Інфо" выяснили, что самый богатый украинец Ринат Ахметов почти 18 лет скрывал отношения с Алиной Литвиненко, их двух общих детей, а также элитную недвижимость, оформленную на них: дворец в Конча-Заспе, 12 гектаров земли и шале во французском Куршевеле стоимостью 78 миллионов евро.

Детали: По данным журналистов, в 2007 году уроженка Донецка Алина Литвиненко приобрела имение в Козине (Конча-Заспа) у компании с Британских Виргинских Островов "Медко Сервисиз Лимитед", связанной с группой System Capital Management (СКМ) Ахметова.

Журналисты "Слідства.Інфо" получили копию договора купли-продажи дома, проанализировали его вместе с юристом и обнаружили, что соглашение не похоже на настоящую продажу имущества.

Юрист антикоррупционного центра "Межа" Николай Салимов обратил внимание, что в соглашении о купле-продаже дома указано: выплата может осуществляться в течение восьми лет с момента подписания договора. При этом в документе отсутствуют какие-либо положения о рассрочке или график платежей, а сам дом переходит в собственность покупателя уже на следующий день после подписания. Такая практика, по словам юриста, является довольно нетипичной для подобных сделок.

Также "Слідство.Інфо" сообщает, что и продавец, и покупатель были представлены лицами, связанными с группой СКМ и окружением Рината Ахметова. Соглашение со стороны продавца подписывал Алексей Романов - помощник на общественных началах народного депутата восьмого созыва Юрия Воропаева, которого медиа называют юристом Ахметова. Интересы покупателя по доверенности представлял Андрей Мустафа, который, по информации источников "Слідства.Інфо" в налоговой, получал заработную плату в СКМ.

Расследователи отмечают, что не нашли в открытых источниках никакой информации об Алине Литвиненко - ни профилей в соцсетях, ни контактных номеров или электронной почты. В то же время им удалось отыскать два ее фото.

Сообщается, что после покупки дома площадью 1157 квадратных метров Литвиненко начала обустраивать территорию: вокруг имения постепенно появлялись дополнительные здания - котельная, беседка, насосная, баня, забор, ворота, садовые дорожки, дом охраны.

Параллельно Литвиненко открыла салон красоты в Донецке, а с 2013 года стала обладательницей дорогих авто - среди них Range Rover, Bentley, Mercedes GL 500 и Porsche Cayenne.

В 2017 году женщина стала владелицей компании "Козин-Люкс", которой до того владел Ахметов. Отмечается, что на балансе этой компании - еще почти 12 гектаров земли в Козине.

Между 2014 и 2017 годами, по данным расследования, у Ахметова и Литвиненко родилось двое детей - Данияр и Дамира.11-летний Данияр и 7-летняя Дамира владеют французской компанией "ALMARIN PROPERTIES", которая является владелицей шале в Куршевеле площадью 217 кв. м и стоимостью почти 78 млн евро.

Согласно последнему доступному публичному отчету, директором компании является Анна Нечай - дочь Юрия Воропаева. В документах родителями обоих детей указаны Ринат Ахметов и Алина Литвиненко. В конце отчета стоят их подписи.

В компании СКМ на запрос журналистов ответили: "Мы не комментируем личную жизнь. Единственное, что можем сказать: семейное положение господина Ахметова не изменилось".

Журналисты также напоминают, что в интервью трехлетней давности для швейцарского издания Le Temps Ринат Ахметов упоминал только просинов Дамира и Алмира, о других женщинах, кроме жены Лилии Ахметовой (в девичестве - Смирновой), бизнесмен публично не упоминал.





Источник