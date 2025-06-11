К концу мая в Украине снизились цены на основные молочные продукты. Это произошло из-за избытка сырого молока, падения закупочных цен и увеличения импорта сыров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

По словам аналитика ассоциации, Георгия Кухалейшвили, за последний месяц в Украине не снизились цены на молоко пастеризованное в пленке, кефир в бутылках и тетрапак, йогурт в бутылках и картонной таре, сливочное масло, сыры Гауда и Фета.

"Вероятно, ослабление цен на молочные продукты произошло в результате снижения закупочных цен на молокосырье и появления на рынке его излишков. Цены на отечественные сыры сдерживают увеличение предложения и потребление импортных сыров на внутреннем рынке, доля которых достигла 47%", — отметил он.

Как изменились цены на основные молочные продукты

Молоко пастеризованное жирностью 2,5%-2,6% в пленке в среднем стоит 46,41 грн. за кг, что на 69 коп. (-1%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,32 грн (+25%) больше, чем в прошлом.

в среднем стоит 46,41 грн. за кг, что на 69 коп. (-1%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,32 грн (+25%) больше, чем в прошлом. Молоко пастеризованное жирностью 2,5%-2,6% в пластиковой бутылке в среднем стоит 63,61 грн/кг, что на 1,17 грн/кг (+2%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 10,77 грн/кг (+20%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

в пластиковой бутылке в среднем стоит 63,61 грн/кг, что на 1,17 грн/кг (+2%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 10,77 грн/кг (+20%) больше по отношению к прошлогоднему периоду. Кефир жирностью 2,5% в пленке в среднем стоит 55,17 грн. за кг, что на 43 коп. (+1%) больше месяца назад и на 9,05 грн. (+20%) дороже, чем в прошлом году.

в пленке в среднем стоит 55,17 грн. за кг, что на 43 коп. (+1%) больше месяца назад и на 9,05 грн. (+20%) дороже, чем в прошлом году. Кефир жирностью 2,5% в пластиковой бутылке в среднем стоит 74,76 грн/кг, что на 47 коп. (-1%) меньше месяца назад, но на 24% больше чем в прошлом году.

в пластиковой бутылке в среднем стоит 74,76 грн/кг, что на 47 коп. (-1%) меньше месяца назад, но на 24% больше чем в прошлом году. Кефир жирностью 2,5% в тетрапак стоит 73,5 грн за кг, что на 1,40 грн (-2%) меньше по отношению к прошлому месяцу, но на 15,70 грн (+27%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

в тетрапак стоит 73,5 грн за кг, что на 1,40 грн (-2%) меньше по отношению к прошлому месяцу, но на 15,70 грн (+27%) больше по отношению к прошлогоднему периоду. Сметана жирностью 15% в стаканах в среднем стоит 187,09 грн. за кг, что на 32 коп. (+0,2%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 46,43 грн за кг (+33%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

в стаканах в среднем стоит 187,09 грн. за кг, что на 32 коп. (+0,2%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 46,43 грн за кг (+33%) больше по отношению к прошлогоднему периоду. Сметана жирностью 15% в пленке в среднем стоит 143,19 грн за кг, что на 2,04 грн (+1%) больше по отношению к предыдущему месяцу и на 29,06 грн (+25%) больше по отношению к прошлому.

в пленке в среднем стоит 143,19 грн за кг, что на 2,04 грн (+1%) больше по отношению к предыдущему месяцу и на 29,06 грн (+25%) больше по отношению к прошлому. Сливочное масло жирностью 72,5%-73% отечественного производства в среднем стоит 573,64 грн за кг, что на 72 коп. (-0,1%) меньше по отношению к предыдущему месяцу, но на 157,53 грн (+38%) дороже, чем в прошлом.

отечественного производства в среднем стоит 573,64 грн за кг, что на 72 коп. (-0,1%) меньше по отношению к предыдущему месяцу, но на 157,53 грн (+38%) дороже, чем в прошлом. Напомним, в 2024 году Украина экспортировала 118 тысяч. тонн молочных продуктов – почти вдвое больше, чем импортировала (60 тыс. тонн). Более 90% молока для переработки поступило из промышленных ферм.



