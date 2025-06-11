Самый богатый человек планеты Илон Маск написал в X, что сожалеет о своих высказываниях в адрес президента США Дональда Трампа, передает Би-Би-Си.

«Я сожалею о некоторых из моих постов о Президенте на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал миллиардер в Х, отметив в посте Трампа.

За несколько часов до этого он ретвитнул запись вице-президента США Джей Ди Вэнса, который опубликовал скриншот из материала Bloomberg том, что Илон Маск из-за своей работы в Департаменте эффективности правительства потерял 25% своего состояния.

«Готовы ли вы сказать Маску сердечное спасибо?» — спросил Вэнс.

Маск в своем ретвите добавил подпись «Это того стоит».

В последние несколько дней Маск не писал ничего оскорбительного про Трампа, зато высказывался в поддержку его иммиграционной политики.

Трамп пока что не ответил на извинения Маска.

Как развивался конфликт

Соратники крупно поссорились в соцсетях из-за законопроекта о налоговых льготах — «большого и красивого», по мнению Трампа, и «отвратительной мерзости», по оценке Маска.

Законопроект был принят Палатой представителей при поддержке большинства республиканцев, несмотря на возражения всех демократов и нескольких представителей Республиканской партии. По оценкам экономистов, «большой красивый закон» Трампа, если в него не будут внесены поправки, увеличит дефицит бюджета США примерно на 600 млрд долларов.

Трамп публично раскритиковал Маска на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Я очень разочарован, потому что Илон знал внутреннюю кухню этого законопроекта лучше, чем почти любой из сидящих здесь, — добавил он. — И вдруг у него возникли претензии».

По мнению Трампа, причиной критики стал план отменить налоговые льготы для электромобилей. Маск, который является генеральным директором производителя электромобилей Tesla, ответил в Х и на эту претензию.

«Да без разницы. Оставьте в законопроекте сокращение субсидий для электромобилей и солнечной энергии, хотя субсидии для нефтегаза никто и не тронул (очень нечестно!!), но уберите ГОРУ ОМЕРЗИТЕЛЬНОЙ СВИНИНЫ из законопроекта», — призвал он (в оригинале было DISGUSTING PORK — по всей видимости, имелась в виду идиома pork barrel, она означает бюджетные траты, пролоббированные политиками в интересах каких-либо узких групп избирателей, бизнесменов или самих политиков).

По его словам, законопроект ему «не показывали ни разу и приняли его посреди ночи так быстро, что почти никто в Конгрессе даже не успел его прочитать»

Маск заявил о неблагодарности президента, который без него «не выиграл бы выборы».

Трамп в ответ пригрозил лишить миллиардера госконтрактов.

«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона. Меня всегда удивляло, что [46-й президент США Джо] Байден этого не сделал!» — написал он.

Маск в ответ на это пообещал прекратить доставку космонавтов на МКС на кораблях Dragon его компании SpaceX «в свете заявления президента об аннулировании государственных контрактов».

Кроме того, Маск ретвитнул пост человека, который предложил объявить Трампу импичмент и отдать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу, а затем написал, что глобальные тарифы, вводимые Трампом, «вызовут рецессию во второй половине этого года».

В пылу спора прозвучали намеки на связь Трампа со скандальным делом финансиста Эпштейна. Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в вовлечение несовершеннолетних девушек в занятие проституцией и покончил с собой в ожидании суда. Трамп, который в то время был президентом, говорил тогда, что «знал его, как и все в Палм-Бич», но «поссорился с ним давным-давно».

При чем здесь космос

Если бы Трамп действительно решил прервать государственные субсидии и контракты Маска, это нанесло бы серьезный удар по богатству миллиардера. По оценкам Washington Post, за многие годы компании Маска получили как минимум 38 млрд долларов в виде контрактов, кредитов и субсидий.

Только за 2024 финансовый год SpaceX получила 3,8 млрд долларов, согласно официальным данным правительства США. Президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл ранее сообщала, что у компании около 22 млрд долларов в действующих госконтрактах. Из них, по данным агентства Reuters, не менее 15 млрд долларов поступает от NASA. Многие контракты SpaceX засекречены, поэтому установить их точную стоимость трудно, но, по примерным оценкам, речь идет о десятках миллиардов долларов.

В то же время, как отметил корреспондент Би-би-си в Белом доме Бернд Дебусманн-младший, если бы Маск действительно вывел из эксплуатации корабль Dragon, это бы серьезно ударило по возможностям NASA вести работу в космосе.

«Этот обмен угрозами также показывает, насколько сильно правительство США зависит от компаний Маска. У SpaceX и Starlink — крупные контракты с Минобороны, и часть проектов засекречена. У самого Маска есть допуск к государственной тайне, что уже вызывало бурю споров», — подчеркнул он.