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Сьогодні, 10:00

На сайті Держдепу США з'явилося вітання Рубіо з Днем Росії

Категория: Новини / Події

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В коротком сообщении говорится, что США «по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к более светлому будущему».

 "Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы вновь подтвердить желание Соединенных Штатов конструктивно взаимодействовать с Российской Федерацией в целях достижения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между нашими странами", — добавил Госсекретарь США.


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