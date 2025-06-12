"Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы вновь подтвердить желание Соединенных Штатов конструктивно взаимодействовать с Российской Федерацией в целях достижения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между нашими странами", — добавил Госсекретарь США.