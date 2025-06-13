Украина практически потеряла рынки пшеницы в Азии и Африке, пока сосредотачивалась на экспорте в Европу.

Об этом сообщают украинские трейдеры, пишет Latifundist.

"Мы потеряли 70% рынка Египта. Все украинские экспортеры переориентировались на Европу. Мы потеряли не только момент, когда можно было выгодно продавать в Египет, но и доверие египетского покупателя", - рассказали изданию, в частности, в Promising International Trading Co. DMCC.

По словам трейдеров, в Тунисе 75% импортируемой пшеницы - российская, еще часть - французская, а вот украинской почти нет. Также утрачены позиции на рынке Судана и Эфиопии.

Во многих африканских странах, в частности в Кении и Нигерии пользуется спросом пшеница с высоким содержанием протеина (12,5%), чего в основном украинской пшенице не хватает.

"И там очень активно работает российская торговая дипломатия. То есть, если 11,5% - это приемлемо для большинства, но если стоит порог в 12,5% - Россия присутствует, а мы нет", - пояснили в "ТАС Агро".

Участники рынка рассказали о сложностях и на азиатском рынке, в частности, в Бангладеше и Индонезии. На таких рынках россияне также пытаются вытеснить конкурентов.

"Мы видим, как они активно продают за рупии в Индию, идут на бартер, углубляются в кооперацию с Китаем. Фактически - хеджируют риск. Потому что в любой момент могут появиться новые ограничения, которые остановят торговлю или доступ к валюте. И поэтому на таких рынках, как Кения, Нигерия, Бангладеш, они демпингом просто выбивают конкурентов", - отметили в "ТАС Агро".

По словам трейдеров, российские компании готовы работать на отсроченных условиях оплаты, а украинские в основном настаивают на оплате сразу после загрузки судна.

В дальнейшем из-за ограничений ЕС украинским экспортерам придется уступать в цене и перестраивать логистику, пишет Latifundist. Например если раньше трейдеры могли объединившись и отправить небольшие партии зерна в Европу, то сейчас придется ориентироваться на более крупные партии.

Напомним:

Ранее сообщалось, что позиции украинского подсолнечного масла на рынке Азии ослабевают. Укоаина существенно потеряла свои позиции на азиатском рынке вследствие сложной логистики и высокой конкуренции со стороны более дешевого соевого масла, а также подсолнечного масла российского и аргентинского происхождения.

В направлении Индии в текущем сезоне (сентябрь - март) наблюдалось увеличение отгрузок украинского масла практически втрое. Однако первенство на этом рынке принадлежит российскому маслу (чуть более 50% от подсолнечного масла, импортируемого Индией).

Также ранее сообщалось, что согласно наиболее пессимистическим оценкам, урожай зерновых в Украине в 2025 году может снизиться на 10% - до около 51 млн т по сравнению с 56,7 млн т в 2024 году. Министр аграрной политики Украины Виталий Коваль прогнозирует уменьшение урожая зерновых на 10%, масличных - на 5%.

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