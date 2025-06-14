Центр гуманитарного разминирования впервые закупил услуги на разминирование большого агроучастка, разделив его на два отдельных лота. Об этом сообщает Министерство экономики.

Первым участком, для очистки которого провели два отдельных аукциона, стали более 600 га земель в Харьковской области. Они принадлежат Институту растениеводства им. Юрьева Национальной Академии Аграрных Наук.

Большой участок Центр гуманитарного разминирования разбил на два аукциона: 389,7 га со стартовой ценой на разминирование 30,8 млн грн и 215 га со стартовой ценой 14,5 млн грн.

В итоге на каждый аукцион пришло по четыре оператора противоминной деятельности, а финальная цена торгов за оба участка упала почти втрое — с 45,3 миллиона до 16 миллионов гривен.

“Это первые торги, когда мы дробим один участок на несколько аукционов. Такой подход позволяет привлечь большее количество операторов, повысить конкуренцию, а главное ускорить разминирование больших площадей. На оба аукциона в целом пришло 5 операторов, которые конкурировали на торгах до последнего. На одном из аукционов имеем снижение цены почти в 3,5 раза”, — сказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

Большой агроучасток загрязнен взрывоопасными предметами, которые не взорвались, противотранспортными минами и кассетными боеприпасами.





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