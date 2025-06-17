После переговоров с Ким Чен Ыном в Пхеньяне Шойгу объявил, что КНДР направит саперов и строителей для "восстановления Курской области", пишет российский "Интерфакс".

"Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов", — сообщил Шойгу.

Кроме этого бывший министр обороны РФ заявил, что подвиг солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях против Украины будет "увековечен".

По его словам, речь идет об открытии в России и КНДР мемориалов в память о корейских воинах, "павших в боях за о‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌свобождение территории России".

"В этой связи в рамках визита обсуждалось создание в Пхеньяне при участии российской стороны соответствующего мемориального комплекса с музеем", — заявил Шойгу

РосСМИ сообщили, что Сергей Шойгу прибыл в Северную Корею по поручению президента РФ Владимира Путина, особо отмечая, что это уже третий визит Сергея Шойгу в Северную Корею за последние три месяца. В начале июня он также посещал Пхеньян, где уже проводил переговоры с Ким Чен Ыном.

Кроме того, Шойгу рассказал, что до конца года предстоит торжественно отметить 80-летие Освобождения Кореи от "японского милитаризма", а также 80-летие со дня основания Трудовой партии Кореи.

"К этим датам будут приурочены соответствующие визиты на высоком уровне. Все перечисленные вопросы находятся в зоне нашего самого пристального внимания. Однако в ходе текущей поездки основной акцент был сделан на обсуждении вопросов безопасности", — констатировал он.

СМИ КНДР о визите пока не сообщали. Но отметили, что делегация журналистов от Центрального телеграфного агентства Кореи отправится в РФ для участия в XIX Генеральной Ассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана(OANA), которая пройдет в Санкт-Петербурге России.

Напомним, аналитики Defence Express 3 июня писали, что РФ поделилась с Китаем и КНДР технологиями, необходимыми для создания ракет класса "воздух-воздух".

А во время предыдущего визита Сергея Шойгу в Пхеньян, Ким Чен Ын пообещал продолжать "безусловно поддерживать" Москву в "украинском вопросе".

Украинским военным удалось взять в плен северокорейских солдат, но Южная Корея попросила не включать их в списки на обмен, так как им в КНДР грозить смертная казнь, как и членам их семей.

Источник