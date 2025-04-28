Северная Корея впервые подтвердила отправку своих военнослужащих в Россию для участия в войне против Украины. Как передает DW, соответствующее сообщение опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК, KCNA).

"Победоносно завершились операции по освобождению Курской области для отражения авантюрного вторжения украинских властей в Российскую Федерацию", - приводит агентство заявление Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии Кореи. "Подразделения наших вооруженных сил, участвовавшие в операциях по освобождению Курской области по приказу главы государства Корейской Народно-Демократической Республики, в полной мере продемонстрировали свой высокий боевой дух и воинский темперамент," внеся важный вклад в освобождение территории РФ, добавили в ЦВК.

Решение принято в соответствии с договором о партнерстве КНДР и РФ

В Пхеньяне подчеркнули, что решение о задействовании войск было принято лидером КНДР Ким Чен Ыном на основании статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией. По словам Ким Чен Ына, в Пхеньяне будет установлен "памятник боевым подвигам".

Согласно данным южнокорейских и западных спецслужб, в 2024 году Северная Корея направила в Россию более 10 000 солдат на фоне украинского наступления на Курск, напомнило агентство AFP.

Путин впервые прокомментировал участие солдат КНДР в боях

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля впервые прокомментировал участие солдат из КНДР в боях в Курской области. "Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел (Госсовета Северной Кореи. - Ред.) товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР", - привела слова Путина пресс-служба Кремля.