Тревожные новости для всего человечества – по всему земному шару исчезает вода. Команда использовала данные спутниковых наблюдений за более чем два десятилетия, полученные в рамках эксперимента NASA по гравитационному восстановлению и климатическим исследованиям. В результате им удалось создать картину того, как и почему изменились запасы воды на суше с 2002 года. Как передает Фокус, об этом пишет Science Alert.

Континенты Земли буквально высыхают

По словам исследовательской группы под руководством ученого-исследователя системы Земли Хришикеша Чанданпуркара из Университета FLAME в Индии, они с коллегами обнаружили, что континенты – вся суша, за исключением Гренландии и Антарктиды – подверглись беспрецедентному высыханию. Более того, ученые считают, что площадь континентальных территорий, подверженных высыханию, увы, увеличивается с каждым годом.

Предполагается, что основными причинами таких изменений являются изменение климата и истощение грунтовых вод в результате деятельности человека. Человечество серьезно нарушило круговорот воды на Земле, выбрасывая парниковые газы, которые изменяют нашу атмосферу, а также перенаправляя водные пути и водосборы. Хотя "влажные" регионы становятся влажнее, а "сухие" — суше, это не происходит равномерно.

Результаты указывают на то, что запасы пресной воды на Земле в целом сокращаются, что имеет разрушительные последствия для всего мира. Причем, это касается источников пресной воды как на поверхности, таких как озера и реки, так и подземных вод, хранящихся в водоносных горизонтах глубоко под поверхностью нашей планеты. Большая часть населения — 75% — проживает в 101 стране, где потери пресной воды растут быстрыми темпами.

Куда девается пресная вода на Земли

Результаты четко указывают на то, что пресная вода неумолимо исчезает с земных континентов, но куда она девается? Результаты нового исследования показывают, что значительная часть этой воды попадает в океан. При этом высыхание континентов вносит больший вклад в тревожный рост уровня мирового океана, чем таяние ледниковых щитов.

Авторы исследования отмечают, что общий сдвиг в сторону континентального усыхания обусловлен в основном потерей воды на суше в высокоширотных регионах, таких как Канада и Россия. Предполагается, что это связано с таянием льдов и вечной мерзлоты в этих регионах.

На континентах без ледников 68% потерь воды на суше можно объяснить истощением грунтовых вод в результате деятельности человека. Впрочем, ученые отмечают, что недавние беспрецедентные экстремальные засухи в Центральной Америке и Европе также сыграли свою роль. Ожидается, что подобные события станут только более частыми и интенсивными в связи с климатическим кризисом.

Ученые также отмечают, что региональные, национальные и международные усилия по развитию устойчивого использования грунтовых вод помогут сохранить этот ценный ресурс на долгие годы вперед.