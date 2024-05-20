Ученые больше не пугают климатическим кризисом, который обрушится на планету в будущем, они прямо заявляют — он уже здесь. В результате мир столкнулся с невероятными волнами жары, засухи и лесных пожаров. Более того, ученые обнаружили, что несмотря на все попытки остановить глобальное потепление, в последние десятилетия человечество выкачивает из недр Земли все больше полезных ископаемых. Как передает Фокус, об этом пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что под угрозой оказались и подземные воды планеты — люди черпают из недр Земли больше воды, чем следовало бы. Теперь, по словам ведущего автора исследования Хасана Ниязи, США находится в разгаре водного кризиса — большая часть запасов подземных вод страны может быть истощена уже к середине столетия.

Исследование было проведено командой из Тихоокеанской северо-западной национально лаборатории. Во время своего исследования команда создала сценарии, моделирующие добычу подземных вод в 21 веке. Результаты показывают, что 8 бассейнов имеют вероятность быть опустошенными на 98% в течение следующих 25 лет.

Авторы исследования полагают, что столь сильное опустошение запасов подземных вод будет вызвано изъятием слишком большого количества воды для питья, орошения и других целей человечества. Увы, люди будут выкачивать все больше воды, значительно больше, чем могут дать осадки и снежный покров. Ниязи также считает, что ограниченность запасов воды, вероятно, вызовет рост цен на воду, а это повлечет за собой подорожание продуктов питания.

Отметим, что в настоящее время в запасах США находится не менее 33 000 триллионов галлонов подземных вод — это запасы воды, содержащиеся в трещинах и пространствах в почве, песке и камнях. Известно, что ежедневно страна выкачивает около 80 миллиардов галлонов в день. По словам Геологической службы, ситуация с запасами воды в недрах Земли сравнима с банковским счетом — если мы снимаем больше денег, чем вносим, в конечном итоге наш счет опустеет.

При резком падении уровня грунтовых вод ручьи исчезнут, а земля может опуститься и обрушиться, нанося ущерб дорогам, зданиям и другим надземным сооружениям. Ниязи отмечает, предыдущие работы его коллег уже показали, что увеличение спроса на грунтовые воды в конечном итоге приведут к стрессу, который обрушится на водные экосистемы. Загрязнение воды может распространиться, а земля может начать проседать все чаще в некоторых регионах.