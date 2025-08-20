С 25 августа по 25 сентября 2025 года движение транспортных средств по улице Мечникова будет закрыто на участке от Ольгиевского спуска до переулка Сеченова.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ по устранению повреждений магистральной сети.

Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова. Водителей просят учитывать данное ограничение при планировании маршрутов и пользоваться альтернативными дорогами.

Источник