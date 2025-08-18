У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
С 18 августа по 1 сентября 2025 года будет временно закрыто движение транспортных средств по Газовому переулку в пределах улицы Приморской.
Ограничение связано с проведением капитального ремонта третьей очереди транспортной эстакады Одесского морского торгового порта.
Водителям и горожанам рекомендуется заранее планировать маршруты с учётом временного перекрытия.
С 11 августа в Одессе введены временные изменения в организации дорожного движения в районе морского порта в связи с ремонтом транспортной эстакады.