В Одесі тимчасово закриють рух по Газовому провулку

С 18 августа по 1 сентября 2025 года будет временно закрыто движение транспортных средств по Газовому переулку в пределах улицы Приморской.
 Ограничение связано с проведением капитального ремонта третьей очереди транспортной эстакады Одесского морского торгового порта.

Водителям и горожанам рекомендуется заранее планировать маршруты с учётом временного перекрытия.

С 11 августа в Одессе введены временные изменения в организации дорожного движения в районе морского порта в связи с ремонтом транспортной эстакады.


