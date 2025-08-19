Известный британский актёр, обладатель многочисленных наград Теренс Стэмп скончался в возрасте 87 лет.

Терренс Стэмп наиболее известен по ролям суперзлодея генерала Зода в фильмах «Супермен» (1978) и «Супермен-2» (1980), а также транссексуала Бернадетт из «Приключений Присциллы, королевы пустыни» (1994).

Стэмп родился в Лондоне в 1938 года и снялся более чем в 60 фильмах и сериалах. С самого начала карьеры он стал знаменитостью: за одну из самых первых своих ролей в «Билли Бадде» 1962 г. он получил «Золотой глобус» за лучший актёрский дебют и номинацию на «Оскар».

В 1960-х он работал как в Великобритании, так и, некоторое время, в Италии — с такими режиссрёами, как Федерико Феллини и Пьер Паоло Пазолини.

Среди фильмов, в которых он снимался как в главных, так и во второстепенных ролях — «Коллекционер», «Три шага в бреду», «Сицилиец», «Молодые стрелки», «Настоящая Маккой», «Звёздные войны: Скрытая угроза», «Операция „Валькирия“», «Скрюченный домишко».

Его последней ролью на большом экране стало короткое камео в фильме Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» (2021).

