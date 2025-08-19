Преображение Господне: что это за праздник

Преображение означает "преображение", "изменение формы", или "метаморфоза". В христианской традиции это одно из важнейших событий евангельской истории, которое произошло незадолго до последней Пасхи Иисуса Христа.

Во время этого события Спаситель предстал перед тремя своими ближайшими учениками - Петром, Иаковом и Иоанном - преображенным: в сиянии неземного, божественного света. Этот свет называют фаворским, ведь событие произошло на горе Фавор. Преображение стало откровением всех трех Ипостасей Святой Троицы: Сына во славе, Отца в голосе с неба, и Святого Духа, который освящает и просвещает.

"Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и вывел их на высокую гору одних, и преобразился перед ними: лицо Его засияло, как солнце, и одежда Его сделалась белою, как свет", - описывает апостол Матфей событие Преображения Господня.

Вместе с Иисусом явились два великих ветхозаветных пророка - Моисей и Илия. Они засвидетельствовали, что Иисус есть тот обещанный Мессия, который должен выполнить Божий замысел спасения человечества через страдания и воскресение.

На иконах Преображения мы видим Иисуса, стоящего в сиянии славы, пророков по обе стороны его, а также трех апостолов, которые упали ниц, охваченные страхом. Но Христос подходит к ним, прикасается и говорит: "Встаньте и не бойтесь".