Россияне второй раз за месяц ударили по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR и уничтожили ее.

Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер и азербайджанское издание MINVAL.

"В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания. Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд Укрзализныци", - сообщил Кипер.

По словам главы Одесской ОГА, пострадавших в результате атаки нет.

Как сообщает MINVAL, атакованный энергетический объект принадлежит компании SOCAR.

По данным азербайджанского издания, это была серия прямых попаданий, после чего возник пожар. Повреждены все резервуары, здание насосной станции, операторские и весовые, технические помещения, разрушено ограждение. Объем хранения этой нефтебазы более 16 тыс. кубометров.

Это уже вторая атака на нефтебазу азербайджанской компании в Украине в результате военных действий РФ.

По информации директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, нефтебаза полностью уничтожена.

Напомним:

Ранее ночью 8 августа 2025 года Россией был осуществлен удар 5 дронов типа "Шахед" по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области, из-за чего возник пожар, также поврежден трубопровод дизельного топлива.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на фоне ударов россиян по нефтебазе SOCAR в Одесской области и газокомпрессорной станции подписал распоряжение о выделении $2 млн Министерству энергетики с целью оказания гуманитарной помощи Украине.

Перед этим издание Caliber.Az сообщало, что Азербайджан может рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, если РФ продолжит бить по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ.

Источник