Из 172 проб воды, отобранных с украинских пляжей в период с 6 по 12 июня, более 12% оказались опасными для купания из-за превышения уровня кишечной палочки. Также нарушение химических показателей зафиксировано у 18,3% образцов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Результаты проверок пляжей

Согласно данным Министерства здравоохранения, в период с 6 по 12 июня на официальных пляжах Украины было отобрано 172 пробы воды для проверки микробиологических показателей. Из них 21 проба (12,2%) не соответствовала санитарным нормам из-за превышения содержания кишечной палочки.

Кроме того, было исследовано 109 проб воды на химические показатели, из которых 20 (18,3%) также не соответствовали нормативам. Минздрав отмечает, что региональные центры контроля и профилактики болезней проводят еженедельный мониторинг качества воды в реках и водоемах, чтобы своевременно выявлять потенциально опасные показатели.

Попадание кишечной палочки в организм может вызвать развитие кишечных инфекций. Самые распространенные симптомы – тошнота и диарея.

Минздрав советует немедленно обратиться к врачу, если появляются признаки острой кишечной инфекции, в частности:

ощутимая сухость во рту и горле;

высокая температура вместе с диареей и рвотой;

спазмовидные боли в животе;

уменьшение количества мочи или полное ее отсутствие.

Напомним, что с введением военного положения во всех регионах Украины по соображениям безопасности действуют ограничения, установленные местными госадминистрациями. В частности, запрещено посещение лесов и навигация определенных плавсредств на водных объектах и т.п.

Заметим, летом 2025 85% украинцев планируют провести отпуска в Украине, еще около 29% — за границей. Только 3,6% этим летом не имеют планов на отдых.