За день до начала операции премьер Нетаньяху положил в Стену Плача записку с фразой "Народ восстанет, как лев". Одни считают, что выбор названия был вдохновлён библейскими писаниями, другие - усмотрели в нём призыв к иранской оппозиции свергнуть режим.

В названии "Восходящий лев" некоторые видят отсылку кбиблейским стихам, обещающим в будущем "сильный Израиль", из "Книги Чисел", в главе 23:24 которой говорится:

"Вот, народ восстанет, как львёнок, и возвысится, как молодой лев; не ляжет, пока не съест добычи и не напьётся крови убитых".

Этот отрывок - из первого пророчества Валаама, провидца, который уподобил силу Израиля льву, который не успокоится, пока не утолит свой голод, пишет Reuters.

За день до того, как ЦАХАЛ нанёс первые удары по Ирану израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оставил в расщелине Стены Плача в Иерусалиме свернутый лист бумаги с написанным от руки текстом.

Позднее его офис поделился фотографией записки. На ней была написана фраза: "Народ восстанет, как лев".

Напротив, другие считают, что выбор названия "Восстающий лев" - расчётливый шаг, нацеленный на иранскую оппозицию, призыв к свержению режима. Некоторые углядели аллюзию на льва и солнце - символ Сефевидского государства, которое существовало в XVI-начале XVIII веках и которое простиралось на территории современных Ирана, Армении, Азербайджана и других стран.

Сын шаха и бывший наследный принц Ирана Реза Пехлеви призвал иранцев к "тотальному восстанию" против режима, заявив, что сейчас самое время вернуть страну.

Нетаньяху заявил в четверг, что свержение иранского режима зависит от воли народа, но также может стать результатом израильских атак.

Откуда берутся названия военных операций?

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля Авихай Адраи объяснил, что военные сначала выбирают названия боевых операций на иврите, а затем переводят их на арабский и английский языки, прежде чем официально объявить о них.

Хотя "чёткого механизма определения названий не существует, поскольку иногда они генерируются электронным методом, а иногда выбираются кем-то из армии, главным фактором является изучение их влияния на израильское и международное общество", - заключил он.









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