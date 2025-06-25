В космос - впервые за несколько десятилетий - полетели граждане Венгрии, Польши и Индии. Корабль "Дрэгон Крю" корпорации SpaceX с четырьмя астронавтами на борту отправился к Международной космической станции. Речь идёт о коммерческом проекте "Axiom Mission 4". Ожидается, что астронавты пробудут на борту МКС две недели.

Ракета Falcon9 стартовала в ночь на среду с космодрома в штате Флорида. В составе экипажа бывший астронавт NASA Пэгги Уитсон, венгерский астронавт Тибор Капу, поляк Славош Узнаньский-Вишневский, а также лётчик-испытатель ВВС Индии Шубханшу Шукла.

Как отмечает AFP, в то время, когда Индия, Польша и Венгрия отправляли в прошлый раз своих граждан в космос, те, кто полетел туда сегодня, ещё не родились, а индийского, польского и венгерского астронавтов называли космонавтами, поскольку они летели в рамках программы "Интеркосмос" на советских космических кораблях. Индиец Ракеш Шарма побывал на станции "Салют-7" в 1984 году. Шукла, таким образом, станет первым индийцем, который побывает на МКС. Власти страны уделяют его полёту много внимания, ожидается, что с МКС он проведёт сеанс связи с премьером Нарендрой Моди.

Венгр Берталан Фаркаш летал в космос в 1980 году, поляк Мирослав Гермашевский - в 1978. До сегодняшнего дня они оставались единственными гражданами своих стран, побывавшими в космосе. Обе страны тогда входили в сферу влияния Советского союза и состояли в возглавлявшемся СССР военном союзе - Варшавском договоре.

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