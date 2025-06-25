Хотя формально саммит НАТО стартовал несколько часов назад — с традиционного ужина лидеров стран-участников, закулисные переговоры шли весь вторник: чиновники, советники и дипломаты спорили о будущем оборонной политики альянса, роли США и перспективах Украины. Делегация Киева прибыла с умеренными ожиданиями. Европейские делегаты встречали Владимира Зеленского как дорогого гостя, а ближе к вечеру в Гаагу прилетел Дональд Трамп.

Его неоднозначные сигналы о судьбе пятой статьи Североатлантического договора — краеугольного камня коллективной обороны — стали очередным поводом для беспокойства среди союзников, которые рассчитывали достичь трех целей: продемонстрировать единство альянса, не раздражать Трампа украинским вопросом и продемонстрировать готовность пойти на уступки в вопросе военных расходов.

Владимир среди друзей в ожидании Трампа

В начале дня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте появился перед журналистами вместе с Владимиром Зеленским. Президент Украины был краток и в разных выражениях благодарил Запад за поддержку и финансовую помощь Украине.

Рютте обращался к Зеленскому не иначе, как «Володимир», и напомнил об обещании «европейских и канадских» союзников — в этом списке не случайно нет США — выделить Украине более 35 млрд евро.

«Это больше, чем в прошлом году. За весь прошлый год было более 50 млрд. Сейчас, до начала июля, уже 35 миллиардов. Так что мы можем смело предположить, что годовая сумма превысит прошлогоднюю. Я не могу раскрыть деталей итоговой декларации саммита, но мы можем уверенно предполагать, что в декларации будут важные формулировки о поддержке Украины, в том числе финансовой», — сказал Рютте.

Рютте добавил, что одна из целей союзников — сделать Украину настолько сильной, чтобы «Владимир Владимирович Путин никогда вновь не попытался захватить даже квадратного километра Украины».

Члены украинской делегации в кулуарах саммита не скрывали: в условиях, когда большого прорыва в отношениях с НАТО достичь вряд ли удастся по объективным причинам, Киев сконцентрируется на конкретных, осязаемых вещах.

«Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, Украина нуждается в вооружениях, Украина нуждается в дополнительных санкциях против России, в дополнительном давлении. Безусловно, эти темы являются главными во время встреч президента [Зеленского] с лидерами [стран-членов НАТО]», — говорил журналистам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В этот день Зеленский встречался также с председателем ЕС Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Сам факт этой встречи в рамках саммита НАТО уже важен для Украины. До последнего было неясно, приедет ли Владимир Зеленский в Нидерланды. По данным западных СМИ, руководство НАТО стремилось сфокусировать повестку на росте оборонных расходов — теме, которая больше всего волнует Дональда Трампа, и он не горит желанием обсуждать Украину. Но Зеленский все-таки приехал, и руководство ЕС публично продемонстрировало ему свою поддержку.

«Владимир, ты среди друзей», — обратилась к нему Урсула фон дер Ляйен.

5% ради 5-й статьи

Пока европейские лидеры приветствовали Владимира Зеленского в Гааге, самолет Дональда Трампа находился где-то над Атлантикой. Журналисты на борту Air Force One спросили президента, что он думает по поводу взаимной обороны, закрепленной в 5 статье устава НАТО, где прописано: нападение на одного из членов альянса должно рассматриваться как нападение на всех.

«Я привержен спасению жизней. Я привержен жизни и безопасности. И я дам вам точное определение [5-й статьи], когда прибуду туда», — ответил Трамп.

Саммит НАТО по задумке должен продемонстрировать миру — и в первую очередь Владимиру Путину — единство альянса. Но похвастаться этим страны-члены не могут из-за позиции Трампа, который давно давит на союзников, чтобы те увеличили расходы на оборону.

Сейчас члены НАТО должны тратить на оборону 2% своего ВВП. В прошлом году этого показателя достигли 23 страны из 32. В качестве уступки Трампу альянс готов поставить планку в 5%.

Ближе всего к этой цели Польша, которая в прошлом году потратила 4,1%, а в этом целится на 4,7%. Сами США тратят 3,4% ВВП.

Россия, начавшая войну против соседней Украины, обвинила НАТО в «оголтелой милитаризации». «Для [того, чтобы протащить решение об увеличении расходов на оборону], нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра. И с точки зрения вот этих вот функционеров НАТО, естественно, на роль монстра лучше всего подходит наша страна», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ожидается, что формулировка о 5% войдет в итоговое заявление саммита и станет той ценой, которую европейцы должны будут заплатить, чтобы сохранить расположение Вашингтона.

Самым «экономным» членом альянса остается Испания, потратившая в 2024 году лишь 1,28% своего ВВП на оборону. Испанский премьер Педро Санчес пытается добиться особых условий для своей страны. Он уже заслужил критику Дональда Трампа за эти попытки.

Потенциально уступки Санчесу могут привести к тому, что их потребуют и другие страны — этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться на основной (и единственной) встрече лидеров в среду.

Европейские и канадские союзники

Формально именно траты на оборону, а не Украина, должны стать главной темой саммита. Но во вторник лидеры альянса и стран-участниц много говорили о войне в Украине — и публично, и в кулуарах.

Из заявлений Рютте явно можно сделать вывод, что в вопросах финансовой поддержки Киеву следует в первую очередь рассчитывать на «европейских и канадских союзников». Проблема в том, что до сих пор в абсолютных цифрах США тратили на Украину больше, чем любая другая страна. Американские власти помогают Киеву в том числе снарядами, минами, противотанковыми, зенитными, тактическими и оперативно-тактические ракетами, боевой бронетехникой и бронетранспортом.

Уверенности в том, что помощь продолжит поступать в тех же объемах после возвращения Трампа в Белый дом, не было ни в Киеве, ни в Европе. Европа, хоть и способная с технической точки зрения производить то же, что и США, пока не может этого делать в тех же объемах.

Один раз Белый дом уже остановил военную поддержку Украины. Это произошло в марте, после скандала между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете. Встреча закончилась перепалкой и срывом сделки по полезным ископаемым, после чего украинской делегации пришлось спешно уехать из Вашингтона.

Тогда Трамп возобновил помощь Украине через несколько дней. О том, какими последствиями та приостановка обернулась для Киева, официально не говорили ни власти страны, ни ее союзники.

В кулуарах форума представители НАТО с неохотой говорили о перспективах новой остановки помощи. В разговоре с журналистами двое высокопоставленных чиновников НАТО не стали прямо отвечать на вопрос, готовы ли союзники Украины к такому развитию событий и сможет ли Киев в таком случае самостоятельно (или с помощью европейских партнеров) покупать американское оружие.

При этом собеседники Би-би-си уверяют, что риска немедленной остановки поддержки не видят: по их словам, США продолжают оказывать Киеву военную помощь (в том числе делятся с ним разведданными) в полном объеме.

До начала саммита казалось, что Трамп сейчас вообще не готов обсуждать украинский вопрос. Но во вторник неожиданно стало известно, что президент США все-таки встретится с Владимиром Зеленским.

«Мы видели, что [подход] „мир через силу" работает. Мы увидели это по отношению к Ирану — не случайно Иран является партнером России, они абсолютно похожи. Поэтому мне кажется, что мир через силу и двусторонние отношения — это будет главным», — ответил в кулуарах саммита на вопрос о том, какой будет адженда американско-украинских переговоров на высшем уровне, правая рука Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Война глазами НАТО

Альянс оценивает нынешнюю обстановку на поле боя как «сложную», сказал высокопоставленный чиновник НАТО на полях саммита. Но в альянсе не считают, что есть основания для разговоров о скором обрушении украинских линий обороны.

В НАТО фиксируют, что Россия медленно продвигается в Сумской области и усилила активность в Днепропетровской области. По оценке специалистов альянса, российские войска находятся примерно в 20 километрах от Сум, но их цель — подойти ближе, на 12-15 километров, то есть в пределы действия ствольной артиллерии.

Чиновник отметил «совершенно новое явление в современной войне», которое наблюдается на поле боя в Украине: стороны создали «оспариваемую серую зону» шириной в 15-20 километров на всем протяжении линии соприкосновения. Это пространство, лишенное устойчивого контроля с обеих сторон, постоянно простреливается дронами. Любое движение — пехоты или техники — почти моментально фиксируется с воздуха и сопровождается ударом.

Такое изменение в тактической картине стало возможным благодаря масштабному применению беспилотников.

В апреле этого года, говорит представитель НАТО, украинские военные сбивали 90% российских дронов, но это заметное снижение эффективности по сравнению с 98% в феврале.

Тем временем, отмечает чиновник, Россия «ставит новые рекорды» по интенсивности ракетных и дроновых атак на Украину. В ответ Киев демонстрирует способность действовать в глубине российской территории: в частности, представитель НАТО упомянул о недавней украинской операции в Калининграде — вероятно, речь идет о диверсии на промышленной электроподстанции, о которой сообщалось 14 июня.

Однако чиновник в разговоре с Би-би-си признал, что у Украины уже некоторое время были и по-прежнему остаются проблемы с комплектацией боевых формирований — об этом в своих выступлениях часто говорит Владимир Путин.

«Насколько это критично — все зависит от того, что Украина собирается с этим делать. Им необходимо что-то предпринять», — сказал собеседник.

Общаясь с журналистами в кулуарах форума, чиновники альянса говорили, что позиции Украины улучшат дополнительные поставки средств ПВО (Владимир Зеленский просит об этом уже много месяцев) и помощь в производстве дронов — их в альянсе считают оружием, которое фактически изменило лицо войны.

Поставки конкретных видов вооружений, которых у Украины пока нет — например, немецких дальнобойных ракет Taurus, — по словам одного из источников Би-би-си, ситуацию не переломит: «Никакого одного волшебного средства просто не существует».

Однозначного ответа на вопрос о том, что даст Украине необходимое ей преимущество, у союзников пока нет. Урсула фон дер Ляйен во время совместного с Зеленским заявлениям обещала, что Европа будет оказывать давление на Путина «болезненным» пакетом санкций, чтобы заставить российского президента сесть за стол переговоров.

Неполная картина и полная уверенность

Как констатирует один из собеседников Би-би-си — высокопоставленный чиновник НАТО, говоривший на условиях анонимности — пока мир в Украине не приблизили ни санкционное давление, ни дипломатические усилия США. По мнению альянса, Владимир Путин, готовый лишь к небольшим, выгодным России компромиссам, не заинтересован в мире.

В НАТО обратили внимание на заявление Путина, сделанное на Петербургском экономическом форуме: «Там, где ступает нога русского солдата, то наше». Риторика Кремля, а также ситуация на поле боя, по оценке альянса, указывают на то, что основные цели Москвы в конфликте не изменились: Путин по-прежнему хочет видеть Украину ослабленным и не способным защитить себя государством, соблюдающим военный нейтралитет.

В НАТО также полагают, что Владимир Путин убедил себя, что он выигрывает войну в Украине. Оценки альянса более сдержанны. По словам чиновника, такая оптимистичная оценка российского лидера как минимум частично связана с некорректными разведданными, которые получает Кремль.

По оценке НАТО, экономические возможности позволят Кремлю продолжать войну с нынешней интенсивностью как минимум до 2027 года. При этом в НАТО полагают, что Россия уже достигла пика военного производства и не имеет возможностей для дополнительного наращивания его объемов.