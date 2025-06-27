Белый дом рекомендовал прекратить финансирование почти двух десятков программ по расследованию военных преступлений по всему миру, в том числе предполагаемых российских преступлений в Украине. Об этом сообщили Reuters два осведомлённых источника в США, а также следует из внутренних документов, с которыми ознакомилось агентство.

Решение пока не принято. Сократить финансирование предложило Госдепартаменту Административно-бюджетное управление (OMB) Белого дома, но ведомство может отказаться. По словам двух американских чиновников, вероятность, что госсекретарь Марко Рубио выступит за сохранение большинства программ, невелики. Но, как отметил один из источников, он может поддержать наиболее важные инициативы.





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