Когда речь заходит о восстановлении страны, мы инстинктивно думаем о школах, больницах, домах для переселенцев, восстановленной инфраструктуре и поддержке уязвимых. Но новый Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления — не про это.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предельно ясно дал понять: фонд будет работать на коммерческой основе. Это не помощь, не гуманитарная миссия и уж точно не социальная ответственность. Это — бизнес-проект, завёрнутый в обёртку "восстановления".

🔍 Восстановление чего и для кого?

Фонд будет инвестировать в сферы с гарантированной доходностью: добычу полезных ископаемых, переработку, промышленное производство. О школах, больницах или доступном жилье — ни слова. О нуждах общества — ни копейки. Только то, что приносит прибыль.

И вот здесь становится очевидной ключевая подмена: "восстановление Украины" превращается в "капитализацию украинских ресурсов". Это проект не для общества, а для инвесторов, которые рассчитывают на высокий ROI (возврат на инвестиции) и комфортные условия входа в рынок.

🏦 "Золотой клуб" и лицензии на будущее

Всё это — про создание закрытого инвестиционного пула с доступом к украинским недрам, инфраструктуре и дешёрым ресурсам, разрушенным войной. Под видом помощи стране запускается схема долгосрочного контроля над её экономическим потенциалом.

Можно назвать это мягкой формой экономической колонизации — с согласия местных элит.

🧱 Почему это опасно?

Потому что создаётся иллюзия "восстановления", за которой прячется приватизация будущего.

Потому что население остаётся в роли статиста, а не выгодоприобретателя.

Потому что термин "восстановление" используется как моральный щит, чтобы не платить цену за социальную ответственность.

А между тем украинские учителя живут на грани нищеты, врачи выгорают, переселенцы живут в спортзалах, а дети учатся онлайн — потому что школы не отстроены.

🗣 Если бы честно — называли бы по-другому

Если бы этот фонд назывался, скажем, "Фонд промышленного роста" или "Фонд экономической экспансии", — к нему было бы меньше вопросов. Бизнес — это нормально. Прибыль — это честно. Но называть это "восстановлением Украины" — это уже лицемерие.

Мы наблюдаем не восстановление, а запуск механизма извлечения прибыли из страны, пережившей катастрофу. И это происходит под одобрительный аккомпанемент официальных лиц, обещающих «успех» и «партнёрство».





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