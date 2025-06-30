Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в "невозможных обещаниях" Украине в связи с ее стремлением вступить в ЕС.

Как сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в пятничном эфире на радио Kossuth.

Орбан в очередной раз повторил свои аргументы против членства Украины в ЕС, в частности, что принимая Украину в ЕС, Евросоюз "принимает и войну", и что в условиях войны и нестабильного фронта, мол, непонятно, каковы границы и население Украины.

"Где ее границы? Население бежало. Мы не знаем, сколько его и сколько будет", – заявил венгерский премьер.

Он снова повторил свое мнение о том, что Украина до членства в ЕС должна была бы стать членом НАТО, как это было с другими странами Центрально-Восточной Европы, а поскольку это "опасно, потому что спровоцирует Россию", то и ее вступление в ЕС без военных гарантий безопасности "невозможно".

"Это безумие, мы должны честно об этом говорить. Нельзя обманывать страну, которая борется за свое будущее. А люди Брюсселя обманывают, обманывают украинцев. Они обещают им то, что невозможно", – заявил Орбан.

Также Виктор Орбан на основании своего пропагандистского референдума заявил, что Венгрия "остановила" вступление Украины в ЕС.

Напомним, накануне саммит ЕС не смог прийти к общему мнению относительно отношений и дальнейшего сближения с Украиной из-за вето со стороны Венгрии.