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Украинцы теперь могут поменять техпаспорт в приложении "Дія". Для этого необходимо выполнить несколько шагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
"Если вы потеряли техпаспорт, повредили его, сменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат - все можно сделать онлайн в "Дії", - отметил Федоров.
По его словам, для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
- зайти в раздел "Сервіси", "Водієві", "Заміна техпаспорта" в "Дії";
- подписать заявление;
- указать удобный способ доставки - отделение или курьер "Укрпочты".
По словам министра, услуга доступна, если:
- вам 18 или больше лет;
- у "Дії" есть налоговый номер (РНОКПП);
- имеете биометрический документ в "Дії": паспорт или вид на жительство;
- вы владелец авто и имеете свидетельство о регистрации.