Украинцы теперь могут поменять техпаспорт в приложении "Дія". Для этого необходимо выполнить несколько шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

"Если вы потеряли техпаспорт, повредили его, сменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат - все можно сделать онлайн в "Дії", - отметил Федоров.

По его словам, для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

зайти в раздел "Сервіси", "Водієві", "Заміна техпаспорта" в "Дії";

подписать заявление;

указать удобный способ доставки - отделение или курьер "Укрпочты".

По словам министра, услуга доступна, если: